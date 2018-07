Para homenagear as mamães em seu dia, a Maternidade Rede D’Or São Luiz, de São Paulo, lançou para o iOS (por enquanto, apenas para o iPad) o Bebê São Luiz. O app, gratuito, é bastante completo – uma verdadeira plataforma que acompanha todos os passos da mamãe e do bebê, desde a gestação até o primeiro ano de vida.

Ao contrário de outros apps existentes para as mães, o do São Luiz tem o diferencial de reunir, em um só local, várias funcionalidades interessantes. São dezenas de recursos.

Confira a lista completa das funcionalidades:

– Gestação/Primeiros Passos: acompanha a evolução da gravidez até o primeiro ano do bebê. Antes do nascimento, a mãe recebe informações sobre mudanças no seu corpo, dicas de saúde e de pré-natal, desenvolvimento do bebê, além de lembretes da agenda e dos serviços disponíveis nas unidades do São Luiz. Após o nascimento, o acompanhamento é mensal até o primeiro ano da criança.

– Babá Eletrônica: você coloca o dispositivo no quarto do bebê e acompanha tudo ao vivo na tela de outro dispositivo, que pode ser outro iPad ou iPhone.

– BabyGram: a mãe pode tirar fotos mais incríveis do seu bebê, aplicar diversos filtros (como no Instagram), compartilhar em seus perfis e montar um stop motion.

– ClickMamãe: a mamãe pode montar stop motion com fotos da evolução de sua barriga.

– Manual: uma área com dicas dos médicos especialistas em alimentação, higiene, sono, dentição, brincadeiras, viagens e muito mais.

– Hora de Mamar: aqui dá para usar o cronômetro do aplicativo para monitorar o tempo de amamentação de cada mama, registrando a data e o horário exatos.

– Nasci no São Luiz: descubra o que acontecia na época em que você nasceu no Brasil e no Mundo.

– Bebê Relax: você ativa as luzes do tablet, escolhe a playlist do aplicativo ou uma lista particular e relaxa com seu bebê, usando técnicas de cromoterapia e musicoterapia.

– Diário: tire fotos, escreva e compartilhe tudo sobre o dia a dia do seu bebê.

– Blog: acompanhe através do “Blog da Saúde com o São Luiz” notícias e novidades sobre gravidez saudável, saúde da família e educação infantil.

O app tem ainda uma parte corportativa mas pode, claro, ser usado por qualquer mamãe, não só as que tiveram ou terão seus bebês no São Luiz:

– São Luiz: encontre informações sobre a maternidade, cursos para os pais, equipe médica, serviços e diferenciais oferecidos, e ainda faça uma visita virtual para conhecer as instalações.

Os desenvolvedores prometem a versão para iPhone para junho. O app requer o iOS 5.0 ou posterior.

