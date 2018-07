Orçamento Inteligente (para iOS, funciona no iPad e no iPhone) é um ótimo app para registrar receitas e despesas mensais e controlar as finanças de maneira rápida, sem papelada e sem confusão. Faça o download aqui.

Existem muitos apps do tipo na iTunes Store, mas depois de ter testado alguns minha opinião é de que esse ganha dos concorrentes, por vários motivos: funciona em português; é fácil de entender; é bonito; está cheio de recursos interessantes; e o melhor de todos: é totalmente grátis e não apresenta aqueles incômodos anúncios (mas limitado a 30 transações mensais, nesse modo. Caso queira mais, deve-se pagar US$ 2,99). O app foi lançado em 2010 e foi ganhando novas versões, que melhoraram a funcionalidade, ao longo dos últimos meses.

Cadastrando as rendas (é possível programar várias contas bancárias) e os gastos, o app calcula um balanço de seus recursos, em planilhas mensais.

Entre os itens interessntes, há ainda:

– Possibilidade de cadastrar transações planejadas (pagamento de prestações, por exemplo). Faltando 3 dias para o pagamento, o app destaca o item automaticamente;

– Campo para cadastro de empréstimos;

– Possibilidade de utilizar várias moedas diferentes;

– Proteção do app e todos os dados cadastrados por senha;

– Sincronização dos dados com a nuvem, possibilitando o acesso das mesmas planilhas por diversos aparelhos diferentes, o que torna o app ideal para compartilhar dados com a família.

O Orçamento Inteligente requer o iOS 4.0 ou posterior.