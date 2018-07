Chega a hora de pagar as contas e começa aquela “tortura”: ler um por um os 44 dígitos do código de barras dos seus boletos e digitar os algarismos nos sites de internet banking. Não precisa! Deixe seu Android ou iPhone fazerem parte do trabalho por você. Eles são utilíssimos para poupar tempo e aborrecimentos e podem fazer isso em segundos. Um dos melhores apps do tipo é o Cigam Boletos (desenvolvedor: ERP Cigam; preço: grátis). A versão para iOS está aqui (suporta qualquer dispositivo Apple, inclusive o iPad 2) e a para Android está aqui.

O Cigam efetua a leitura do código de barras do boleto pela câmera do smartphone. Capturado o código, dá para enviá-lo na hora para um computador Windows ou Macintosh, por e-mail ou mesmo automaticamente, sem mexer em mais nada, a partir de um software disponível no site do desenvolvedor. Aí é só “colar” a numeração em qualquer site de banco e efetuar o pagamento. Ou então deixar o internet banking aberto e a seta do mouse no campo destinado à digitação do código de barras, que os números são mandados automaticamente para a instituição financeira.

Para controle, o software armazena uma lista dos boletos lidos e seus respectivos valores, por ordem de pagamento ou data da leitura do código, e cadastra nomes de favorecidos. É possível inclusive usar o app apenas para essa finalidade, pondo ordem na bagunça de contas pagas/a pagar.

Mais opções

Além dos apps das próprias instituições financeiras – Itaú, Bradesco e Banco do Brasil permitem a leitura e pagamento de boletos com códigos de barras diretamente no iPhone – há diversos apps com a mesma finalidade (scanner de boletos), alguns com recursos interessantes.

– Boleto Plus para iOS (desenvolvedor: Conception) tem uma versão Lite, grátis, de demonstração, e uma paga (US$ 0,99). Depois de ler o código, dá para pagar a conta direto no iPhone ou enviar o código de barras por e-mail ou SMS. O app tem visual caprichado e calcula valores de juros e multas de contas vencidas.

– iBoleto (desenvolvedor: Quadrimind Sistemas Ltda.) também tem uma versão Lite (grátis) e a completa, por US$ 1,99. O app digitaliza o boleto e é capaz de ler o código em voz alta, além de enviar por e-mail ou diretamente para o PC, por meio de um software de servidor. Tem versões para o Android, grátis e paga.

– iBoletos (desenvolvedor: Eduardo B. Fonseca) tem suporte a voz e dita o código de barras, além de outras opções. É um dos únicos apps do tipo com suporte ao iPhone 4S.

– Boleto Scanner (desenvolvedor: Marcio C. Almeida): além de digitalizar o código de barras, permite adicionar notificações no aparelho, que se encarrega de lembrá-lo do pagamento da conta. Preço: US$ 1,99.

– PagBoleto (desenvolvedor: Caixa Azul): permite o envio do código digitalizado por 3G ou wi-fi para o computador ou mesmo direto para o banco, por meio de um software de servidor. Basta o internet banking estar aberto com o cursor posicionado no campo de digitação. Tem uma versão grátis.