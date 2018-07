Rapidez e uma série de recursos interessantes tornam o navegador Chrome para iOS um fortíssimo candidato a substituir de vez o Safari, browser padrão dos dispositivos Apple.

No iPhone e no iPad, na maioria dos testes feitos pelo blog, o tempo de carregamento de um mesmo site pelo navegador do Google foi, em média, metade do que levou o Safari. Mais do que aprovado.

É claro que a velocidade depende da sua conexão e do seu aparelho, mas em um iPad 1, via wi-fi, o Estadão.com.br, por exemplo, levou um pouco mais de 4 segundos para carregar completamente via Chrome. No Safari, foram 9 segundos.

RECURSOS

O navegador do Google vem cheio de atrações. Confira:

Sincronização: é possível fazer o login com a sua conta do Google nos dispositivos iOS e sincronizar os favoritos e as pastas que você tem no Chrome do seu PC – e não só isso, até as guias abertas nestes outros locais também podem ser “resgatadas” de e/ou para um aparelho Apple. Comece a ver um site no computador, continue no iPad, termine no iPhone. Muito inteligente.

Além disso, senhas e logins de sites, inclusive dos serviços Google são sincronizados para seu iPhone ou iPad sem complicações, pela “nuvem”.

Abas: é possível criá-las sem restrições, movê-las de posição ou recuperar as recentemente fechadas. Os últimos sites visitados aparecem como previews no centro da tela. No canto inferior, uma aba esperta permite acessar os seus sites mais visitados (inteligentemente listados pelo navegador, sem que você precise fazer nada); seus favoritos; e acessar os seus favoritos do Chrome em outros dispositivos.

As abas fazem uso da tela grande no iPad, apresentando miniaturas dos sites conforme a sua seleção:

Salvamento de senhas: é só configurar na tela de opções, caso você queira. O Chrome salva todas as senhas e logins de sites inseridos no iPhone ou iPad.

Navegação por voz: sim, é só clicar no microfone no canto direito da barra de endereços e falar o que você deseja encontrar, que a pesquisa via Google é feita na hora. A pesquisa já vem pré-configurada para português brasileiro se esse for o idioma nativo do seu iDevice (é possível alterar no menu de configurações).

Digitação inteligente: inserindo qualquer endereço na barra, o navegador tenta adivinhar para onde você quer ir, assim como no PC. É a pesquisa do Google em ação o tempo todo.

Navegação anônima: dá para abrir com dois toques, sem complicações, uma guia anônima – e nela você pode visitar sites sem se preocupar em deixar rastros pelo histórico do navegador.

Bloqueio de pop-ups: basta ativar no menu de configurações. Há também a opção para não aceitar cookies.

Uso de 3G: é possível dizer ao Chrome para apenas carregar previews de páginas da web se você estiver utilizando wi-fi, e desativar isso em conexão 3G, caso você deseje.

Teste o Chrome no seu iPhone ou iPad e deixe suas impressões – há relatos na App Store de algumas pessoas reclamando de lentidão, ao contrário do que aconteceu aqui!