O Vine, rede social de criação e compartilhamento de vídeos curtos, de até 6 segundos de duração, que reúne cerca de 40 milhões de usuários, desembarcou hoje no Windows Phone.

Sucesso no Android e no iOS, o Vine para Windows Phone (o app é gratuito e requer pelo menos a versão 8 do sistema operacional) tem como uma das atrações o suporte a blocos dinâmicos (live tiles), que podem ser fixados na tela inicial do seu dispositivo. Neles, é possível exibir seus canais ou contas favoritas do serviço.

O Vine permite a criação e o compartilhamento fácil de vídeos curtos, que são exibidos em ‘loop’, cuja reprodução é automática (é possível assistir apenas às imagens, colocando o som no mudo). Além de postados na própria rede social, em uma timeline, nos moldes do Instagram, as filmagens podem ser compartilhadas no Twitter (que, por sinal, é o proprietário do Vine) e também no Facebook.

Encontrar seus canais favoritos também é fácil – eles podem ser buscados por tipo ou por popularidade.