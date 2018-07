Vitrina é o nome do aplicativo que traz para o iOS o primeiro “marketplace social de moda do Brasil”. O app funciona como um grande repositório de lojas e ideias sobre moda – e serve também como uma rede social para que quem curte o tema. É possível navegar pelo app para comprar e vender roupas, acessórios e outros itens de moda. O download do aplicativo é gratuito e, por enquanto, ainda não está disponível para o Android.

No início do mês, o Vitrina ganhou versão otimizada para o iOS 7.

É possível buscar roupas, acessórios, jóias, calçados, produtos de beleza e artigos esportivos masculinos e femininos e filtrar por marca e modelo, tamanho, cor, itens novos e usados. Achado um artigo de interesse, dá para contatar o vendedor caso haja interesse na aquisição ou simplesmente seguir a pessoa ou loja, caso em que o aplicativo funciona como um índice de ideias para renovar seu guarda-roupa. O app permite que você se relacione com um vendedor ou compradores independentemente de comprar algo.

Segundo os desenvolvedores, há 750 lojas parceiras que anunciam no Vitrina, além dos usuários particulares.

USANDO O APP

Para acessar o Vitrina, é necessário criar um perfil, fazendo um cadastro como pessoa física, blog ou loja.

Uma página inicial apresenta destaques dos produtos à venda. E, de maneira semelhante ao Facebook, é possível acessar um feed com as novidades de vendedores e usuários em geral. Um campo de mensagens possibilita a comunicação rápida com qualquer usuário – a busca pode ser realizada por nome ou apelido.

No caso de você querer fazer alguma compra ou venda, dá para cadastrar sua conta do PayPal, para enviar (ou receber) pagamentos. Há um sistema de qualificações de vendedores e compradores.

O Vitrina tem ainda um campo onde é possível encaminhar sugestões aos desenvolvedores, para melhorar o aplicativo.