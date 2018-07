Encontrar os controles de volume em seu Android nem sempre é tarefa fácil – e mais complicado ainda, dependendo do modelo do smartphone, é “separar” os níveis desejados por você para o toque, as notificações do sistema e o volume de mídia.

O app Volume Notification não só resolve esses problemas sem muitos toques em menus complicados como coloca os controles diretamente na barra de notificações de seu celular, aquela que você puxa para baixo, com o dedo, diretamente em qualquer tela. Baixe aqui o aplicativo.

Ele adiciona três novos ícones junto das notificações, para que você possa facilmente selecionar os volumes, individualmente.

Você pode escolher entre sete controles de volume disponíveis: mídia, ligação, toque, alarme, notificação, sistema e bluetooth.

A ordem dos ícones que aparecem na barra de notificações também pode ser configurada conforme seu desejo. Pequeno e leve, o Volume Notification é grátis e compatível com smartphones e tablets Android.