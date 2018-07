A berrante capa vermelha da edição de setembro da Wired vem com uma gigante manchete: A web morreu. O argumento do artigo é que um monte de coisas que acontecem na internet hoje em dia não são vistas em websites. Usamos várias ferramentas – apps de celular, rádio na internet, Twitter, Skype e por aí vai – o que não necessariamente envolve visitar uma página na internet.

No começo do artigo aparece um gráfico de todas essas atividades, mostrando a suposta queda da web. É a parte vermelha:

Ok, primeiro de tudo – que manchete irresponsável. “A web está morta”? O que é isso… Então o Facebook está morto? O Google? Ninguém usa o Craiglist, eBay, YouTube, Flickr, Amazon, NYTimes? Balela. Na verdade, o uso está crescendo.

E agora vamos dar uma olhada no gráfico. Se você olhá-lo de perto, perceberá que ele representa o uso da web com base no tráfego. Em outras palavras, ele não diz que estamos usando menos a internet. Ele apenas mostra que estamos usando muito mais várias outras ferramentas online. Na verdade, o que ele realmente diz é que os vídeos online decolaram nos últimos anos (duh), o que distorce totalmente os dados. A Wired não entendeu nada dessas estatísticas.

Em uma conferência, vi um palestrante jogar o mesmo gráfico no telão e repetir a interpretação errônea. “Vocês podem ver claramente que as pessoas não usam tanto a web”, disse. Argh.

Para fazer esse post, decidi encontrar a pesquisa da Cisco que a Wired usou como base do seu gráfico. Graças ao Google (achou que ele estava morto?), foi fácil achá-lo. Estava em uma coluna do Boing Boing que bate no exato mesmo ponto que eu. Eles até colocaram os dados em um novo gráfico, mais verdadeiro, que mostra que o uso da internet está decolando:

Obviamente, a Wired escolheu a manchete mais inflamatória, que faria as pessoas falarem e venderia mais revistas – e não fazer uma reportagem precisa. Mas vamos lá: existe um ponto em que coisas assim parecem bobas. Mesmo se o uso da rede tivesse diminuído um pouco, o título ‘A web morreu’ seria exagerado demais. Mas, de fato, o gráfico mostra o exato oposto do que a Wired está tentando dizer.

Um artigo mais responsável e apurado poderia vir com o título “A web está cada vez mais popular, mesmo disputando espaço com apps cada vez mais específicos”. Mas algo me diz que ele não venderia muitas cópias.

Se você quiser saber mais, os pensamentos de Chris Anderson, autor do texto, podem ser encontrados aqui.