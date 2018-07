Isso veio de um leitor. Eu não poderia ter escrito melhor.

“David, eis a minha maior queixa relacionada a tecnologia. Precisei de mais de 30 anos para me queixar dela, tempo esse em que essa chatice provavelmente tomou uma semana ou mais de minha vida.

Por que, por que, por que ainda é necessário que cada DVD que eu compro tenha a advertência do FBI (a polícia federal americana) no começo? Por que eles não colocam simplesmente a advertência na caixa do DVD? Oh, espere – eles já fazem isso. Então por que, TODA VEZ que quero ver um filme ou programa de TV que comprei legitimamente, tenho que passar 30 segundos para me dizerem novamente que, se eu decidir copiar o DVD, o FBI vem atrás de mim?

É uma maneira curiosa de dizer, ‘Obrigado por comprar este DVD’. Incidentalmente, eu moro no Canadá. O FBI não pode fazer nada comigo de todo modo. Mas a advertência está em cada disco que eu compro. As fitas VHS tinham essa advertência também, mas pelo menos era possível passar rapidamente por ela. Com os DVDs, não se pode saltar ou mesmo passar depressa pela advertência. É preciso olhá-la toda vez que se assiste ao disco. Clique Menu durante a advertência, e lhe dirão que esta operação não está disponível`. Se adormeço vendo um filme, e o aparelho de DVD desliga automaticamente, tenho de assistir a advertência toda de novo. Se compro um conjunto de DVDs de uma série de TV com 24 episódios, tenho de assistir a advertência 24 vezes (a menos que assista vários episódios numa sentada).

Ainda bem que a indústria musical não fez o mesmo. Imagine se toda vez que você quisesse escutar um CD ou uma canção no iTunes, tivesse que aguentar um anúncio sobre as consequências do compartilhamento ilegal. Se puder lançar alguma luz sobre por que essa prática ridícula ainda está em vigor depois de todos esses anos, eu realmente apreciaria”

John