Adoro a ideia de usar o pequenino iPod Nano como relógio de pulso. Ele vem com 16 “mostradores” animados para a função de relógio e, numa de minhas colunas recentes, observei que é possível até mesmo comprar uma

variedade de pulseiras para usar com o aparelho.

Mas foi então que um leitor me informou a respeito de um problema inerente ao uso do Nano como relógio de pulso que não tinha me ocorrido:

“Cuidado ao recomendar a compra de uma pulseira para usar o iPod Nano de 6.ª geração como relógio de pulso. Meu Nano com pulseira era o relógio de pulso mais legal que eu já tive, até apresentar – por duas vezes – problemas decorrentes do contato com a água.

De acordo com sua política padrão, a Apple não oferece cobertura para defeitos que aparecem pela segunda vez, por mais que seus funcionários tenham sido generosos comigo em virtualmente tudo o mais. Quando destaquei que o produto só tinha entrado em contado com a água nos momentos em que eu lavava as mãos, mesmo ao usar as proteções de borracha para os conectores de áudio e dados (fáceis de encontrar na rede), eles disseram que a tela não era à prova d’água. Como já era a segunda vez que aquilo ocorria, tive de me conformar.

Mas, depois, pensei: se o aparelho não é à prova d’água, por que a Apple fica anunciando os mostradores de relógio animados do Nano? Alguém consegue imaginar uma campanha publicitária que diga aos consumidores para usar um relógio – e que, logo a seguir, informe a eles que um detalhe na maneira com a qual o relógio foi projetado faz com que lavar as mãos com ele no pulso seja um ato imperdoável?”