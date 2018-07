Nos velhos tempos, era fácil acompanhar a cultura pop. Havia apenas três canais de TV, e todos assistiam aos mesmos programas ao mesmo tempo.

Mas, hoje em dia, é claro que as coisas não são mais assim. Há 500 canais de TV, e pode-se assistir a qualquer programa a qualquer momento. No entanto, isto não significa que não tenhamos mais uma base comum para a cultura popular. Esta base ainda existe – ela foi simplesmente transferida para a rede. As pessoas com menos de 20 anos sabem rir do clipe de Friday, sabem cantar o Melô do Invasor de Camas (Bed Intruder Song) e brincar de “tábua” (‘planking’) num lugar surpreendente.

Mas há muitas outras pessoas que não estão captando as referências feitas durante os coquetéis e os monólogos dos comediantes na madrugada. E certa parte deste grupo de alienados culturais talvez deseje que houvesse uma referência concisa e única para os mais importantes memes (conceitos de brincadeiras e modas) da internet.

Pois este é o seu dia de sorte. Depois de consultar o Know Your Meme, os meus seguidores no Twitter (meu endereço é @pogue) e meus próprios filhos de menos de 20 anos, reuni uma lista essencial de Memes Que Deveríamos Conhecer.

Vídeos modernos

Boa parte da cultura pop online vive e morre no YouTube. De novo e de novo, os vídeos com a maior probabilidade de serem divulgados pela lógica viral são aqueles que incorporam músicas pegajosas e certa dose de humor e espetáculo – de preferência, reunindo as três coisas.

“Friday”. Em março, uma adolescente de 13 anos chamada Rebecca Black lançou um clipe musical no YouTube. Este se tornou uma sensação, somando 167 milhões de visualizações – não por ser excelente, e sim por ser absurdamente ruim. Com 87% de votos negativos, este é o vídeo mais detestado do YouTube. Uma amostra das letras insuportavelmente banais: “Sete da manhã, hora de acordar… Hora de descer e o meu café da manhã

tomar…”

A canção Friday chegou a ser interpretada por Stephen Colbert e pelo elenco de Glee, figurando em muitas paradas de sucessos pop e, melhor ainda, inspirando dúzias de paródias postadas no YouTube. Algumas

destas se tornaram grandes sucessos por conta própria. No bizarro Brock’s Dub, por exemplo, o áudio original é substituído por uma imitação de Christopher Walken (atenção: contém termos chulos).

“Bed Intruder Song”. Em julho de 2010, uma emissora jornalística do Alabama, WAFF, levou ao ar a notícia de uma tentativa de estupro. O irmão da vítima, o excêntrico e caricato Antoine Dodson, falou

diretamente à câmera: “Ele está subindo por nossas janelas, está raptando o nosso pessoal… então é melhor esconder as crianças, esconder a mulher e esconder o marido porque estão estuprando todo mundo por aqui!”

A fala de Dodson foi ajustada a uma melodia usando o AutoTune e transformada numa música incrivelmente pegajosa pelos Gregory Brothers (ver abaixo). O resultado foi o vídeo não comercial mais assistido no YouTube em 2010, levando mais de 2.500 pessoas a gravar suas próprias versões do melô, incluindo uma edição em ritmo de marchinha.

“A descoberta de Hitler” (também conhecido como A Queda). Por algum estranho motivo, uma cena do filme alemão Der Untergang, de 2004, se tornou a fonte de um imenso número de paródias no YouTube. Na cena, Hitler tem um ataque de nervos, gritando com seus generais; os espertinhos da internet adoram acrescentar legendas que dão a impressão de que o führer estaria reagindo a algum acontecimento trivial do dia a dia.

Existe até um canal no YouTube chamado HitlerRantsParodies. Ali, em meio a centenas de outras, podemos encontrar as versões nas quais Hitler descobre que sua conta do Twitter está inacessível, que Sarah Palin renunciou ao governo estadual e que ele foi banido da Xbox Live.

Os novos clássicos. Sua educação não estará completa antes de assistir à bizarra comicidade de clássicos modernos do YouTube como Cows & cows & cows, Double Dream Hands e Honey Badger, ou ratel (assista ao original e à paródia dublada). Não adianta tentar explicar aqui o que são estes vídeos, pois é realmente impossível explicá-los.

Vídeos clássicos

Novos vídeos se tornam virais todos os dias, mas ninguém pode se considerar escolado em referências da cultura pop sem ter assistido a estes vídeos mais antigos, porém imortais:

Esquilo dramático. O mais engraçado de todos os vídeos de cinco segundos do YouTube. Enquanto três acordes malignos são tocados, o roedor se volta para a câmera enquanto está dá um zoom no rosto dele. Pronto, é só isso.

David depois do dentista. Um vídeo caseiro no qual um menino de sete anos (David DeVore Jr.), ainda sob os efeitos da anestesia bucal, comenta de maneira hilariante a sua decorrente desorientação.

Dança Numa Numa. Em 2004, um jovem rechonchudo chamado Gary Brolsma filmou a si mesmo sentado diante do computador, usando fones de ouvido e dançando/fingindo cantar uma canção pop romena chamada Numa Numa . A interpretação dele é tão animada e carismática que é impossível desgrudar os olhos; este vídeo – bem como suas cópias – já foi assistido 700 milhões de vezes.

Gato tecladista. Trata-se apenas de um vídeo bobo de 1984 mostrando um gato vestindo uma camisa e tocando teclado (suas patas são manipuladas fora do quadro pelo dono). Mas o seu impacto cultural inclui 17 milhões de exibições, participações em jogos eletrônicos e em premiações, e até estampas de camisetas. E, acima de tudo, o gato tecladista ganhou fama como parte de um clipe intitulado Toque para ele, gato tecladista! anexado ao fim de mais de 4 mil outros vídeos (pessoas levando tombos, George W. Bush sendo atacado com sapatos, e assim por diante).

Brincadeiras

A tendência que consagra a internet como fonte de todo o humor prossegue com modas como as seguintes:

Rickrolling. Trata-se de um jogo online de isca e tapeação. Envia-se um link a uma outra pessoa, prometendo algo animador ou irresistível (“É mesmo você?!”) – mas o link na verdade remete a vítima a um vídeo no YouTube de Rick Astley cantando Never Gonna Give You Up em 1987. Pronto. A piada é essa. Rá! Você acaba de levar um Rickroll! (Procure na Wikipédia o verbete de “Rickrolling” para ter uma ideia das dimensões que a brincadeira já tomou.)

Planking.. Eis aqui um dos poucos memes da internet que conta com um componente do mundo real. Nesta prática, as pessoas tiram fotos de si mesmas na posição deitada, de bruços, sem expressão e com os braços ao longo do corpo, imitando uma tábua em locais estranhos: em cima de telhados, de carros, de árvores e assim por diante – e as postam no Facebook.

A prática tinha inicialmente a intenção de criticar o clichê das fotos turísticas – pessoas de frente, estampando um sorriso falso, com uma conhecida paisagem de cartão postal ao fundo – mas se tornou agora… bem, uma estranha moda.

Memes

Às vezes, os memes da internet não são vídeos nem apresentações, e sim ideias que acabam circulando. Algumas das mais clássicas:

LOLcats.com. Um site no qual as pessoas aplicam legendas a fotos de gatos. Sempre usando o mesmo tipo de letra, sempre empregando o mesmo ‘ingrês’ felino. E sempre com resultados engraçadíssimos.

Chuck Norris Facts. Neste meme (imortalizado por sites e até por livros), as pessoas trocam referências hiperbólicas à virilidade e à força de Chuck Norris, famoso ator da TV e do cinema. “Chuck Norris venceu o American Idol usando apenas a linguagem de sinais”, diz uma delas. “Chuck Norris consegue cortar uma faca quente usando apenas manteiga.” “A morte teve certo dia uma experiência de quase-Chuck Norris.” “Chuck Norris contou até o infinito. Duas vezes.” “Quando Chuck Norris faz flexões, ele não levanta o próprio peso. Ele empurra o planeta.” E assim por diante.

Astros do YouTube

O YouTube é uma verdadeira máquina de descobrir talentos. Dúzias de artistas talentosos se tornaram produtores de vídeos que se dedicam em tempo integral ao YouTube; os mais populares dentre eles produzem

pequenas obras primas semanais de sarcasmo e comicidade boba.

Entre eles podemos citar Ray William Johnson, a personalidade que conta com mais assinantes no YouTube, somando mais de um milhão de seguidores; Nigahiga, cujo humor é perfeitamente adequado para os pré-adolescentes que o idolatram; e o Mistery Guitar Man, um virtuoso tanto dos mais variados instrumentos musicais quanto dos programas de edição de vídeo.

Há também os Gregory Brothers, os quatro músicos do Brooklyn responsáveis pelo Melô do Invasor de Camas e outros grandes sucessos que usaram o AutoTune, incluindo Double Rainbow e Backin’ Up. O sucesso dos Gregory Brothers no YouTube proporcionou a eles um empresário, um convite para a premiação do Oscar, um aplicativo para o iPhone e um acordo para a criação de um novo programa do canal de TV Comedy Central.

É isso mesmo: entre os seus muitos outros feitos, a máquina de memes da nova mídia é perfeitamente capaz de produzir material para a velha mídia. Num futuro próximo, vamos ligar a TV, reparar em algum músico ou comediante talentoso – e agradecer por estarmos suficientemente sintonizados com a cultura pop a ponto de o reconhecermos da época das suas origens humildes na internet.

* Publicado originalmente em 08/09/2011