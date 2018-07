Os rumores (e as fotos secretas) do próximo iPhone, que provavelmente sairá no próximo outono americano (setembro a dezembro), indicam que ele poderá ser maior que todos os iPhones até agora.

A maioria das pessoas provavelmente supõe que a decisão da Apple de fazer o iPhone maior se baseia num desejo de oferecer uma tela maior – para não ficar atrás dos rivais Androids.

Mas se a Apple está nesse caminho, não creio que inveja de tela seja a razão exclusiva ou mesmo principal.

Eu me lembro de alguém da Apple ter me dito em algum momento por que não havia um iPhone LTE 4G – um telefone capaz de entrar nas redes de celulares superrápidas que estão surgindo em grandes cidades. E a razão era a duração da bateria.

O circuito 4G da época (alguns anos atrás) consumia tanta energia que a bateria podia ser descarregada com inaceitável rapidez. Como prova, basta olhar telefones 4G Android, cujas baterias geralmente não duram um dia inteiro.

Eu imagino, portanto, que o aumento de tamanho do iPhone será necessário também para acomodar uma bateria maior, para que a Apple possa resolver a questão da bateria descarregada com 4G. Aposto com vocês que quando o novo iPhone surgir, a Apple dirá que a duração da bateria não é pior que a dos iPhones 4S, apesar de ter um 4G LTE.

O Motorola Droid Razr Maxx segue uma filosofia parecida (tela grande, telefone grande, bateria grande), e a duração de sua bateria é espetacular. Não é uma compensação ruim. Façam suas apostas, moçada!

* Publicado originalmente em 5/6/2012.