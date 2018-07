Um leitor acaba de escrever para se queixar. No Gmail, ele escreveu, “Eu anexei foto”, mas depois clicou Enviar sem realmente anexar nada. Uma mensagem apareceu: “Você escreveu ‘anexei’ em sua mensagem, mas não há nenhum arquivo anexado. Enviar mesmo assim?”

O leitor ficou pasmo, dizendo se sentir como se o Big Brother (o Grande Irmão) estivesse vigiando-o.

Minha reação é um pouco diferente. É a seguinte: “Legal, que esperteza do algoritmo do software robótico, completamente automatizado, do Google detectar as palavras ‘eu anexei’ e me avisar se eu realmente me esqueci de anexar o arquivo! Isso me poupa tempo e aborrecimento, e, claro, não é absolutamente como o Big Brother porque se trata de um algoritmo de software robótico totalmente automatizado!”

Cara. Isso me lembra o furor quando o Gmail ofereceu mil vezes mais capacidade de armazenamento que serviços rivais de e-mail, mas com pequenos anúncios de texto no lado da tela relacionados aos conteúdos de cada mensagem. Houve o mesmo tipo de histeria Big Brother naquela ocasião embora também se tratasse de um algoritmo de software robótico, completamente automatizado, “lendo” sua correspondência.

Confiem em mim, rapazes. Se estão preocupados de o Google ler seu e-mail, melhor também se preocuparem com as operadoras Verizon e Comcast, com o supermercado Stop ‘n ‘Shop, com a Visa e com sua biblioteca local espiando no que você anda dizendo, ou vendo, ou comendo, ou comprando, ou lendo.

É um pouco tarde demais para se preocupar com a privacidade de sua vida mundana, me parece.

* Texto originalmente publicado em 23/11/2010.