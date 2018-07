Assim que vocês chegam no Consumer Electronics Show, já podem perceber os raios gama de nerdice emitidos dos enormes centros de convenções.

Este é o Ano dos Quero-ser-um-iPad, com certeza; nada menos que 35 companhias anunciaram tablets sensíveis ao toque do tipo do iPad para 2011, a maior parte baseados no Androiod 3.0. Esta seria uma nova versão do sistema operacional de telefonia do Google, aperfeiçoada para rodar melhor nos tablets.

É também o Ano da Quarta-Geração-Que-Ainda-Não-Chegou. As grandes operadoras de telefonia celular competem para definir qual delas gasta mais para promover as redes 4G (internet para celular de banda super-larga) que ainda não existem. A última companhia a chegar no mercado é a AT&T, que alardeia ao máximo suas futuras redes 4G e a quantidade de telefones Android que rodarão neles. Muitas pessoas interpretam o novo rumo do marketing como a prova de que o iPhone vai para a operadora Verizon, deixando a AT&T como barata tonta, louca para lançar uma nova atração.

E, evidentemente, é o Ano da Televisão-Em-3D. Claro, também supunha-se que o ano passado seria o Ano da Televisão-em-3D, e ninguém ficou interessado. A Feira é realmente uma piada neste sentido. Todo ano, os fabricantes decidem qual será sua grande investida — muitas vezes sem que ninguém se preocupe em perguntar se as massas de consumidores a querem! Alô, TV em 3D. Alô, casa conectada. Alô, TV com internet.

Amanhã (sexta-feira, 7), pretendo visitar a feira e contar para vocês o que parece mais legal. Espero ver principalmente o Windoro, o robô que limpa ao mesmo tempo os dois lados da sua janela; a Kitara, a guitarra que não tem cordas, mas tem uma tela de vídeo que mostra as cordas ou qualquer outra interface de controle musical (music-control) mais disparatada; o novo camcorder da Sony com projetor embutido; o Atrix 4G da Motorola, um telefone de aplicativo que se conecta numa docking station e se torna um computador; o minúsculo dock-carregador para iPhone da Iomega, que também faz o back up do telefone em um cartão de memória; e o protótipo da InteraXon, um fone de ouvido que controla o pensamento para jogos no iPad.

Depois, há evidentemente a combinação da capa do iPhone com um abridor de garrafa. Acho que não é preciso dizer que o aplicativo incluído calcula quantas garrafas você abriu.

Acho que estão extrapolando.

* Texto originalmente publicado em 06/01/2011.