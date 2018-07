Serei direto com o leitor: sempre fui louco pelo MacBook Air, que parece mais um pedaço de aerofólio polido e ridiculamente fino do que um laptop de alumínio. Cheguei a comprar um desses. Usei como meu laptop principal durante cerca de um ano.

Não senti falta da entrada para Ethernet e nem da conexão com dispositivos FireWire. Raras vezes percebi a ausência do drive de DVD. Houve ocasiões em que desejei uma segunda entrada USB. Mas o fator que me levou a finalmente abandoná-lo foi a sua lentidão. Ele simplesmente não era capaz de dar conta do Photoshop, da edição de vídeos, de múltiplas tomadas de áudio e nem de outras tarefas que exigem mais potência.

Na semana passada, a Apple apresentou dois novos modelos de Air — de 13 e 11 polegadas — que ainda apresentam a mesma espessura fina, são lindos de morrer e têm um peso absurdamente leve. São cunhas esguias, culminando numa quase lâmina que é mais fina do que um iPhone. Agora são duas as entradas USB, graças aos céus — em lados opostos, eliminado a preocupação com a possibilidade de plugues grandes trombarem um com o outro — uma saída para fones de ouvido, saída de vídeo e (no modelo de 13 polegadas) um leitor de cartões SD para o cartão de memória da sua câmera. Eles são equipados com alto-falantes estéreo cuja qualidade de som supera muito a do sistema mono da versão anterior.

A grande diferença é que estes Airs não têm discos rígidos dentro de si. Em vez disso, eles usam memória flash, exatamente como um iPad. Isto significa que não há risco de perder os dados se você derrubar ou der um tranco no aparelho, porque não há discos em movimento. Também significa que a bateria dura mais tempo: estes Airs funcionam por 5 horas (o de 11 polegadas) e 7 horas numa mesma carga, de acordo com a Apple.

(A Apple calcula estes resultados por meio de um novo teste da capacidade das baterias, no qual são visitados repetidas vezes os 25 principais sites da rede, ativando em cada um deles os recursos habitualmente usados — buscas, navegação, reprodução de vídeos e assim por diante — até que a bateria se esgote. A empresa diz que a bateria pode durar mais se o usuário trabalhar apenas com recursos como o Word, por exemplo.)

A memória flash também proporciona o que a Apple chama de “ativação instantânea”. Considerei esta afirmação estranha, pois os laptops Macintosh sempre ligaram instantaneamente quando a tampa era aberta. Acontece que eles não estão falando sobre o modo Sleep. Estão se referindo ao que é chamado de Hibernação nos PCs da plataforma Windows. Para quando o laptop não será usado por muito tempo — uma alternativa para o desligamento.

Alguns minutos depois de fechar o Air, ele salva tudo o que estiver na memória em um arquivo invisível no disco SSD, e então interrompe toda a alimentação de energia. O laptop pode ficar assim por 30 dias — e quando a tampa for aberta novamente, tudo estará aberto e pronto para ser usado em questão de um segundo.

O lado negativo da memória flash, é claro, está no seu preço, o que torna a pequena capacidade de armazenamento o principal defeito destes laptops. Ao preço de US$ 1.000, o modelo básico de 11 polegadas conta com um “disco rígido” de 64GB; o dobro do espaço pode ser adquirido por US$ 200 a mais. O modelo básico de 13 polegadas (US$ 1.200) traz um disco de 128GB, e com US$ 300 a mais esta capacidade é ampliada para 256GB. Isto já condiz mais com a capacidade de armazenamento padrão da maioria dos laptops — e o preço ainda é menor do que o cobrado pelo primeiro MacBook Air, muito mais lento. (Não podemos esquecer que um MacBook normal de 13 polegadas com disco rígido tradicional de 250GB também custa US$ 1.200, o que significa pagar US$ 300 pelo benefício da redução no tamanho e no peso.)

Para não repetir o mesmo erro — deixar que meu coração tomasse a decisão e acabar com um laptop lento demais — transferi todos os meus arquivos para o modelo de 13 polegadas e tentei conviver com ele. (Fiquei positivamente surpreso com o flash drive USB que é incluído com cada laptop. Ele vem com um instalador capaz de recuperar suas cópias do Mac OS X, iMovie, iPhoto, iWeb, iDVD e GarageBand.)

Como antes, o aparelho era tão leve (1,3kg) que muitas vezes cheguei a apanhar a mochila do laptop e sair correndo de casa para então entrar em pânico achando que o Air tinha ficado para trás. (A situação era ainda melhor/pior no caso do modelo de 11 polegadas, que pesa apenas 1kg.)

Percebi que o problema da velocidade foi solucionado. O modelo de 13 polegadas transmitiu a sensação de ser tão ágil quanto o MacBook Pro tradicional de 13 polegadas que eu andei usando — dado que os testes da MacWorld confirmaram. Acredite, até tarefas como a edição de vídeos e imagens em programas como o Photoshop funcionam bem. Coisa que surpreende, pois o Air conta com um processador mais lento do que o do MacBook Pro. A aceleração pode ser atribuída ao uso da memória flash.

O modelo Air de 11 polegadas é um laptop impressionante. Pequeno e plano (30cm por 19,3cm), suas dimensões são quase as de um iPad.

A Apple sempre insistiu que jamais fabricará um netbook. Como seria de se esperar, a empresa defende que o Air de 11 polegadas não é um netbook. Sua tela não é reduzida — na verdade, ela mostra mais pixels do que a tela do MacBook Pro de 13 polegadas. A questão é que os pixels são menores, o que faz com que tudo pareça ter sido miniaturizado. Você provavelmente terá de ajustar o tamanho das fontes nos seus aplicativos.

E nem o teclado foi reduzido. Suas teclas têm 100% do tamanho e da distância entre as teclas de um laptop tradicional. Datilografar neste brinquedinho é uma experiência fantástica.

Os únicos aspectos mais limitados, como já mencionei, são o tamanho do “disco rígido” e a potência do processador, cuja velocidade é de apenas 1,4GHz. Isto é suficiente para escrever, enviar e-mails, navegar na rede, assistir a vídeos na internet, trabalhar com bancos de dados e assim por diante, e a máquina é mais rápida do que o Air original. Mas o trabalho com áudio e vídeo em formato digital vai deixar este processador sem fôlego.

Ninguém está enganando o consumidor: pequeno, leve e chique são características que custam mais caro. Mas, ao menos no caso do Air de 13 polegadas, o usuário não é também obrigado a sacrificar a velocidade de processamento em nome das vantagens da linha Air.

O modelo de 11 polegadas vai agradar por ser praticamente inexistente, mas deve desapontar aqueles que esperarem dele que se torne seu computador principal. Mas, se o usuário o encarar como um satélite de um computador completo, ficará muito satisfeito com ele. É como um iPad dotado de teclado.

Em outras palavras, estes laptops não são para qualquer um. Mas, no fim de O silêncio dos inocentes, Hannibal Lecter diz a Clarice Sterling: “O mundo fica mais interessante com a sua presença”.

Poderíamos dizer o mesmo a respeito dos novos Airs.

* Texto originalmente publicado em 04/11/2010.