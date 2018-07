Hoje, na correspondência dos leitores, um enigma referente ao calendário foi proposto e resolvido:

Moro em Atlanta, Georgia, e não costumo viajar frequentemente.

Na quinta-feira passada, fui de carro para Nashville, que se encontra no fuso horário do Centro do país. Como meu iPod funciona como relógio de pulso, quando cheguei em Nashville, mudei as configurações do sistema para me adequar ao novo fuso.

Na manhã seguinte, recebi um telefonema do consultório do médico confirmando uma consulta na terça-feira de manhã, às 10:30. “Boa hora para me lembrar”, eu disse. “Por sorte você me ligou. Por alguma razão meu calendário me diz que a consulta é às 9:30. Melhor eu mudar”.

Na terça-feira, voltando a Atlanta, pulei da cama e verifiquei o calendário do aparelho. Ele dizia que tinha uma consulta com o médico às 11:30. Fui até o consultório onde descobri que havia perdido a hora da consulta!

Fiquei aborrecido. Quando mudei de zona horária na sexta-feira, o iPod Touch mudou os horários de todos os meus compromissos em uma hora.

Quando editei a consulta e adiantei o relógio em uma hora porque pensei que tinha ocorrido um erro meu, acabei marcando para uma hora depois.

A consulta me custou US$ 135 — e só pude marcar outra no dia 22 de novembro.

Alguém conhecia este comportamento do programa do calendário? Há alguma maneira de evitar que isto aconteça? Obrigado por nada, Apple”.

Minha resposta:



É um recurso, e não um vírus.

Normalmente, seus compromissos permanecem como você os marcou. Se você marca um compromisso às 10:30 em Nova York, e vai para a Califórnia, ele continua marcado às 10:30.

Algumas pessoas, entretanto, preferem ver a hora real dos seus compromissos, independentemente do fuso horário em que se encontram.

Elas gostariam de que o aplicativo do calendário mudasse os respectivos horários quando viajam através de regiões com diferentes fusos horários.

Por exemplo, se você, nova-iorquino, passa o dia na Califórnia, e deveria telefonar para sua filha antes de sua noite de estreia, gostaria de ser lembrado disso pouco antes das 5:00 da tarde, horário do Pacífico, porque o show começa às 8:00 da noite, horário da Costa Leste (o que você escreveu quando estava em sua casa).

A certa altura, você deve ter mudado a configuração do Touch “mude o horário dos meus compromissos”. (No Touch/iPhone, você clica em Configurações –> Correio, Contatos, Calendários –> Suporte do fuso horário, e muda para Off no Suporte de Fuso Horário.) Agora, todos os horários dos seus compromissos mudarão à medida que você mudar de região com fuso diferente.)

(O mesmo recurso aparece no Mac OS X, no iCal. Para encontrá-lo, clique em Preferências –> Avançado, e pressione “Ligue o suporte de fuso horário”. Agora, aparecerá um menu pop-up no canto superior direito da tela, que você pode escolher o fuso que quer que o calendário use.)

Na verdade, o recurso de Suporte da Zona Horária é muito confuso. Felizmente, a configuração padrão de todos os programas de calendário da Apple é “não mude meus compromissos”, o que é provavelmente a coisa certa a fazer.

* Texto originalmente publicado em 13/10/2010.