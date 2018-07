Os meus leitores mais antigos já sabem que sou grande fã do Rifftrax.com. Como escrevi no ano passado:

Eu gostava do Mystery Science Theater 3000. Passou na televisão de 1988 a 1999, e me fazia morrer de rir todas as vezes… são velhos filmes realmente horríveis, em geral ficção científica classe B. Na parte inferior da tela, viam-se as silhuetas de três sujeitos profissionais da gozação, conversando com a tela e desancando a feiura do filme e o desempenho dos atores.

Aquilo não poderia continuar para sempre. Ficou cada vez mais difícil para a equipe obter os direitos dos filmes dos quais queriam caçoar.

Como os integrantes do MST3K cult sabem muito bem, o problema foi resolvido de uma maneira genial com a criação do Rifftrax.com. A ideia é ter o filme – que pode ser alugado, baixado, à vontade. Eles fornecem os comentários hilariantes, na forma de um arquivo MP3 que você baixa (em geral por US$ 4) e roda enquanto assiste ao filme. Pronto, sem a questão dos direitos autorais!