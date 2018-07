Na minha coluna do New York Times esta semana, eu escrevi sobre o que considero um grande avanço: o Square, um dipositivo que se encaixa em um smartphone, iPod Touch ou iPad e permite você aceitar pagamentos com cartão de crédito. Sim, você, um indivíduo não-corporativo.

Mas eu adorei esta resposta de um leitor:

David: Obrigado por seu interessante artigo “A Simple Swipe on a Phone, and You’re Paid” (“Uma simples passada com o cartão no telefone e você está pago”, em tradução livre). Mas a próxima questão não seria: por que na verdade usaríamos um cartão de crédito? A operadora de cartão oferece alguma segurança, como intermediária, contra alguns tipos de fraude, mas oferece também alguns riscos, por exemplo, se alguém roubar o número do seu cartão. Para muitas compras, por que não transferir o dinheiro diretamente entre o comprador e o vendedor?

Em alguns aspectos, parece que os bancos e as empresas de cartão de crédito estão lutando para que os serviços continuem sendo importantes, mas eles nem sempre trazem vantagens, uma vez que o dinheiro pode ser transferido com tanta facilidade. Outros países estão pulando o uso do cartão de crédito totalmente. Você tem alguma reflexão sobre isso?

Sim, com certeza eu tenho. Vamos ao que interessa! Faz total sentido.

Minha hipótese é que isso não vai acontecer muito cedo, porque as poucas pessoas que têm as condições de fazer isso — os bancos — são os que mais podem perder se nos livrássemos dos cartões de crédito.