Uma amiga vinha reclamando que a bateria de seu iPhone 3GS estava durando cada vez menos. Quando nos encontramos recentemente às 17h da tarde certo dia, a bateria tinha 5% da carga — e tinha sido totalmente recarregada naquela manhã. Ela mal tinha usado o celular durante aquele dia. O aparelho parecia estar esgotando a bateria em pouquíssimo tempo simplesmente por estar ligado.

O principal responsável pelo consumo da bateria de um aparelho é o brilho da tela. Mas este celular não tinha a tela especialmente brilhante.

Assim, sugeri a ela que fosse a uma loja da Apple e solicitasse uma troca de bateria por US$ 60. Na verdade, havia uma loja da Apple a apenas dois quarteirões de onde estávamos e, assim, decidi acompanhá-la — e descobri, logo que cheguei, que não existe serviço de troca de bateria por US$ 60! Este recurso é oferecido para o iPod, mas, ao que parece, não para o iPhone.

Há na internet muitos anúncios de serviços terceirizados de troca de bateria e também guias de como fazê-lo sozinho, mas o Gênio da loja da Apple — neste caso, uma moça chamada Nicole — disse que isto não seria necessário. Ela testou a bateria e descobriu que não havia nada de errado!

Em vez disso, Nicole indicou alguns detalhes que estavam contribuindo para esgotar rapidamente a carga da bateria do celular de minha amiga. Fiz anotações e pensei em dividi-las com o público:

* Recurso “Push” do e-mail: acho que este era o grande culpado. Minha amiga tem sete contas de e-mail, e o celular dela conferia a caixa de entrada de cada uma delas a cada 15 minutos. Se desligar o recurso “Push” e definir esta configuração como “Manualmente” (em Configurações -> Correio, Contatos, Agendas -> Recuperar Dados Novos), isto fará com que seu iPhone procure novas mensagens somente quando o aplicativo de e-mail for aberto. Assim, a carga da bateria durar bem mais.

(Para aqueles que têm uma conta corporativa do serviço Exchange, os dados da agenda e do catálogo de endereços serão atualizados somente quando estes aplicativos forem abertos.)

* Atualizações do GPS. Em Configurações -> Geral -> Serviços de Localização, há uma lista dos aplicativos do celular que usam os recursos de localização do aparelho para saber onde você está. (Trata-se de uma combinação de GPS, triangulação de torres da rede celular e, no caso de alguns telefones, triangulação dos pontos de acesso Wi-Fi.) Todas essas checagens também consomem a bateria do iPhone. Minha amiga tinha dúzias de aplicativos com os Serviços de Localização ativados, muitos dos quais não precisavam ficar ligados. Ela desativou a maioria deles.

* Notificações. Da mesma forma, em Configurações -> Notificações é exibida uma lista de aplicativos autorizados a exibir janelas de notificação (aquelas bolhas azuis de texto que parecem mensagens instantâneas). Para fazerem isto, elas precisam monitorar tudo que ocorre com o aparelho — e isto consome energia. Desligue os serviços dos quais não precisa de fato.

* Aplicativos em segundo plano. Nicole, o Gênio, descobriu que minha amiga tinha uma grande quantidade de aplicativos abertos — deviam ser quase 40 deles. A funcionária disse que estes também consumiam a bateria, mesmo estando em segundo plano.

Ora, eu fiquei de boca fechada. Mas já tinham me dito que os aplicativos em segundo plano costumam ficar suspensos justamente para não esgotarem a carga da bateria. Na verdade, a Apple foi criticada quando apresentou recursos “multitarefa” na última atualização do software do iPhone, exatamente porque os aplicativos não ficam realmente ativos em segundo plano. São poucos os recursos sancionados que de fato permanecem ativos em segundo plano (a reprodução de rádios online e o rastreamento de posição via GPS, por exemplo).

Mesmo assim, Nicole fechou os 40 aplicativos que ainda estavam abertos. (Para fazer isto, dê um duplo clique no botão Home para abrir o alternador de aplicativos multitarefa. Mantenha o dedo sobre qualquer ícone até que todos comecem a se agitar. Toque nas pequenas caixinhas com um X para sair manualmente dos aplicativos abertos.)

Será que o tratamento receitado por Nicole funcionou? E como. No mesmo horário (17h) do dia seguinte, a carga da bateria do celular de minha amiga ainda estava em 80%!

Aí está: como aumentar o rendimento da bateria do seu iPhone. De graça. Não precisa agradecer.

* Texto originalmente publicado em 23/05/2011.