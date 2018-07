À medida que entramos em 2012, vai ficando claro que o setor de tecnologia não se iguala a nenhum outro. Suas mudanças são rápidas. Seu marketing nos atinge mais profundamente. Seus modelos de negócios seriam absurdos em qualquer outro setor. Você consegue imaginar que mundo seria se um outro setor trabalhasse como o de tecnologia? Digamos, o de carros?

LAS VEGAS – 9 de janeiro – Mais uma Feira Automotiva, a Consumer Electronic Automotive Show, maior exposição no mundo, as pessoas novamente fazendo sua peregrinação anual para ver que novos veículos avançadíssimos estarão entrando nas garagens americanas no novo ano.

Axxle, montadora de Cupertino, Califórnia, de novo é notada pela sua ausência. Mas mesmo apesar do seu fundador perfeccionista, Steve Hubs, ter falecido recentemente, o impacto da companhia estava por toda a parte na mostra.

Quando a Axxle anunciou no ano passado o seu elegante e simples de dirigir iCar, os blogs automotivos como Gizmoto e Engearjet criticaram o carro por sua falta de para-brisa, portas, teto e carroceria. “Só os fãs dirigiriam uma prancha de surfe de vidro”, foi uma típica observação.

Mas, quando o iCar foi colocado à venda, tornou-se rapidamente o novo carro vendido mais rapidamente da história. E na mostra deste ano, os imitadores estão por toda a parte. Muitos se basearam no Andrive, design oferecido pelo Gogle (cujo lema extraoficial é “não seja civil”). Andrive é visto como o chassis menos polido, mas livre, que mais se parece ao iCar.

Andrive ficou popular, mas existem preocupações. “Eles lançaram novos modelos Andrive muito rapidamente”, disse o blogueiro do setor automotivo Michael Carrington. “Acabei de comprar um Motorolling Dride há três semanas e já está obsoleto.”

Analistas do setor estão observando de perto o destino do RIM (Reverse in Motion) cujo veículo Playbug, destinado a motoristas de empresas, foi originalmente lançado sem o pedal de breque ou porta do lado do motorista. “Vamos chegar lá”, disse Mike Lazariding, codiretor executivo. “Vamos lançar uma atualização grátis para todos os proprietários do Playbug logo que os componentes estiverem prontos.”

Mas levou mais tempo do que se esperava para a RIM concluir o trabalho; nesse intervalo, o interesse pelo Playbug esvaneceu e as vendas despencaram.

Naturalmente, a sorte do Fuelett-Packard está ainda fresca na mente dos fãs. O seu muito falado TruckPad deixou de ser fabricado somente sete semanas após seu lançamento. Esses compradores infelizes que compraram um TruckPad hoje se veem com veículos órfãos, sem nenhum acesso a peças de troca ou serviços de consertos.

A Vanazon .com, que operou sem gerar nenhum lucro vários anos, até se transformar na revendedora de carros online dominante (e agora comercializa carros usados) tem um novo veículo. O preço espantosamente baixo do Spindle Tire tornou o carro um sucesso nesta temporada de fim de ano de compras de carro.

“Eles estão vendendo o carro com prejuízo”, disse o colunista David Coupe, “porque sua atividade principal é a venda de gasolina, aditivos e fluído de limpeza de para-brisas.

* Publicado originalmente em 22/12/2011.