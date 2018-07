Em minha coluna do New York Times de quinta-feira, eu citei um leitor que perguntou: “Se importaria em esclarecer as águas constantemente oclusivas do Skype, Google Voice, Line2, etc.?”

Bem, meus leitores são famosos por corrigir meus erros, pronta e generosamente. Mas não consigo lembrar de ter sido corrigido de maneira tão inteligente como esta mensagem do leitor Clay Andres:

“Sua fã Caroline C. e eu concordamos. Mas eu faço objeção a seu uso de “oclusivas”, apesar de aplaudir seu deleite no uso que ela fez da palavra. O negócio de telefonema pela internet é algo mais que confuso: é tão turvo quanto o Golfo depois que a Deep Water Horizon explodiu.

São águas turvas, exatamente o oposto do que a prosa deveria ser. Em vez de um “estreitamento” de águas tecnológicas, é como se os portões de comportas tivessem sido abertos. Socorro, atirem um salva-vidas!

Desconte isso como uma picuinha de um dos pusilânimes, cautelosos guardiães de minúcias linguísticas, mas águas não ocluem! O litoral oclusivo pode estreitar o fluxo da água, edifícios oclusivos pode obstruir a visão, e artérias oclusas pode restringir o fluxo sanguíneo, mas em todos os casos, é a coisa sólida fazendo a oclusão da coisa ativa.

Essa pilha de produtos para fazer ligações telefônicas gratuitas pela internet está ocluindo os percursos de decisão de minhas sinapses já muito exigidas.

Espero que seu acesso à TC esteja ficando menos “ocluído” que o nosso acesso à TC!

Seu devotado seguidor, Clay.”

Obrigado, Clay. Acho pouco provável que eu permita que um “oclusivo” mal empregado me escape novamente!