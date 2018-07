Fui um grande fã da série Mystery Science Theater 3000 (que deu origem a O Filme Mais Idiota do Mundo). Ela foi ao ar na televisão de 1988 até 1999, e cada episódio quase me matava de tanto rir. Você pode pesquisar sobre ela na Wikipédia, mas a ideia básica era assistir a um filme antigo verdadeiramente ruim, em geral um filme B de ficção científica. Na parte inferior da tela, era possível ver a silhueta de três fanfarrões profissionais enquanto comentavam as cenas e faziam piada com a péssima qualidade do filme e da interpretação dos atores.

A série não poderia continuar para sempre. A equipe responsável enfrentou dificuldade cada vez maior para obter os direitos de exibição dos filmes dos quais queria debochar.

Como meus colegas do culto ao MST3K bem sabem, este problema foi solucionado de maneira engenhosa: com a invenção do Rifftrax.com. A ideia é que você entre com o filme — seja alugado, baixado na internet, comprado, etc. Eles fornecem apenas a ridicularização, sob a forma de um arquivo em formato mp3 que é baixado (US$ 4) e reproduzido enquanto o filme passa. Voilá: acabou-se o problema dos direitos!

O Rifftrax já existe há anos, mas eu só o experimentei pela primeira vez no último fim de semana com meus filhos. Alugamos High School Musical e reproduzimos o arquivo mp3 num iPhone ligado a um conjunto de falantes.

Minha nossa, como foi hilário.

Gabriella diz a Troy, no filme: “Por que estamos sussurrando?”. O sujeito da Rifftrax, passando-se por Troy, responde: “Porque não consigo ouvi-la com meu penteado de capacete!”

Troy diz aos seus colegas do time de basquete: “Se vocês não sabem que eu me entrego 110% numa partida, é porque não me conhecem!”. O sujeito da Rifftrax: “… Mas talvez vocês entendam mais de porcentagens do que eu.”

Lucas (o extravagante irmão de Sharpay) diz: “Às vezes, tenho orgulho de chamá-la de irmã.” Sujeito da Rifftrax: “… porque isto me lembra que, geneticamente, sou quase uma mulher.”

E então, quando o elenco canta Breakin’ Free, meus filhos e eu morremos de rir enquanto os sujeitos da Rifftrax fingiam ter entendido errado o refrão repetido… “Bacon? De graça (Free)?” “Bacon de graça?” “Estou começando a gostar dessa música!”.

Achei muito inteligente a maneira ensinada por eles para sincronizar o iPod com o filme. A ideia é pausar a reprodução do mp3 perto do começo do filme, e apertar o play exatamente quando o nome do filme desaparece da tela. Então, cinco minutos depois do início do filme, uma voz anônima no arquivo mp3 (chamada de Disembaudio, é claro) diz uma fala ao mesmo tempo em que o faz um personagem, para indicar se o arquivo e o filme estão devidamente sincronizados.

Caso haja alguma disparidade, basta fazer uma breve pausa naquele que estiver mais adiantado, seja o filme ou o arquivo mp3. Funcionou muito bem.

Houve um trecho de 20 minutos perto do final do filme em que todos achamos que a qualidade e a frequência das piadas deixaram um pouco a desejar — talvez deliberadamente, para que não acabássemos com cãibras de tanto rir. Mas, no geral, a experiência revelou-se uma forma absolutamente hilária de se passar uma noite de sexta feira.

