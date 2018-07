Por Dennys Antonialli e Beatriz Kira

Com a corrida eleitoral se aproximando, as discussões sobre política e, especialmente, sobre candidatos e pré-candidatos começam a borbulhar na internet. Nesse contexto, as redes sociais se tornam palcos das mais diversas formas de expressão. São grupos, páginas, vídeos, memes e “textões” que tentam passar impressões sobre os futuros participantes da disputa eleitoral.

Nessas manifestações, é comum o uso de tom ácido ou humorístico. Obviamente, nem sempre isso é bem recebido pelos políticos. Foi o caso de Roseana Sarney, pré-candidata ao governo do estado do Maranhão pelo MDB, que acionou o Tribunal Regional Eleitoral para solicitar a remoção de cinco páginas do Facebook: “Rosengana Maranhão”, “Rosengana Roubalhey”, “Rosengana Sarney”, e duas com o nome “FORA Roseana Sarney”.

Apesar de ter lembrado do direito à liberdade de expressão, o relator do caso entendeu que as páginas divulgavam imagens que poderiam afetar negativamente a imagem da pré-candidata, concedendo liminar para retirá-las do ar. Além disso, determinou que o Facebook forneça as informações necessárias para a identificação dos criadores das páginas, como dados cadastrais e endereço IP. Uma vez identificados, os criadores poderão ser processados, o que, certamente, vai gerar constrangimento e servir de alerta para quem quiser se manifestar de forma parecida no futuro.

Ao considerar que houve abuso no conteúdo das páginas, o juiz decidiu dar mais valor à imagem de Roseana Sarney do que à liberdade de manifestação dos usuários. De fato, é verdade que esse não é um direito absoluto e que existem circunstâncias em que a responsabilização por determinados conteúdos é justa e necessária, mas a Justiça Eleitoral deve estar, acima de tudo, comprometida em garantir a liberdade dos cidadãos para debater e compartilhar suas avaliações sobre os candidatos. Boas ou ruins. Comedidas ou não.

Tentar circunscrever a liberdade de expressão a limites rígidos, impedindo o uso de humor, palavras fortes ou críticas mais ousadas, como costuma ser a regra na internet, significa privar o eleitor da possibilidade de ser espontâneo e de se engajar no debate. Quem aqui gostaria de ficar medindo palavras para falar dos candidatos em pleno período eleitoral?

Não é novidade que a imagem e a honra dos políticos servem de argumento para amordaçar críticas. Em São Paulo, ganharam notoriedade os casos envolvendo o então prefeito João Doria, que também acionou o Judiciário para retirar do ar páginas a seu respeito no Facebook. E venceu. Junto a esses há muitos outros casos. Em 2016, uma pesquisa do InternetLab identificou que, mesmo fora da Justiça Eleitoral, 50% dos casos envolvendo políticos e humor na internet tem desfecho favorável aos membros da classe política.

Em tempos de polarização e combate à desinformação na internet, a Justiça Eleitoral enfrenta um enorme desafio. Assegurar a igualdade de condições das campanhas e impedir desequilíbrios vai exigir uma atuação atenta e rigorosa. Mas nem por isso ela deve agir como um censor à serviço da imagem daqueles que deveriam estar, mais do que nunca, na boca do povo.

