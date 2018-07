Por Dennys Antonialli, Francisco Brito Cruz e Mariana Giorgetti Valente

Provavelmente você já ouviu falar dos famosos “apps de relacionamento”. Na moda já há algum tempo, aplicativos como Tinder e Happn tornaram-se itens básicos da vida de qualquer solteiro. Há ainda aplicativos mais especializados, como o Divino Amor, destinado ao “público cristão”, ou como aqueles que se destinam ao público gay, como Grindr, Hornet, Scruff.

No final de 2013, o aplicativo do momento era o controverso Lulu. Não era propriamente um app de relacionamento: a plataforma era um espaço para que as mulheres avaliassem homens com quem tinham se relacionado – anonimamente e sem o consentimento deles. Na hora de instalar o app, a usuária mulher permitia que o Lulu acessasse a sua conta no Facebook. O aplicativo então carregava a lista de amigos homens da usuária, que poderia avaliar diferentes quesitos, sobretudo àqueles ligados ao “desempenho sexual” do parceiro. Essas avaliações passavam a ser incorporadas a um perfil do homem, que podia ser consultado por outras mulheres. O sistema permitia atribuição de notas e de hashtags, positivas ou negativas.

Nessa época, vários homens, sentindo-se lesados ou com a sua intimidade exposta ou com a criação de um perfil sobre eles sem o seu consentimento, reclamaram e até mesmo moveram ações judiciais. Muitas dessas ações foram direcionadas ao Facebook, que, na concepção dos que se sentiram lesados, era quem havia disponibilizado seus dados sem consentimento, ferindo sua privacidade.

Pelo menos foi esse o argumento apresentado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal em um caso que teve desfecho no mês passado. Um sujeito alegou que sua intimidade e sua imagem tinham sido violadas por conta da sua exposição não autorizada no Lulu, e pediu que o Facebook lhe indenizasse por danos morais. A empresa discordou, alegando que seu serviço é apenas o de uma rede social e que o autor da ação, quando decidiu criar um perfil ali, havia concordado em disponibilizar algumas informações de perfil publicamente, como é o caso da sua lista de amigos. Em primeira instância, o juiz foi sensível com os argumentos do usuário e determinou que o Facebook pagasse uma indenização por danos morais no valor de 5 mil reais.

Em segunda instância, após debates entre os juízes do caso,

Mais que isso, não existiria qualquer lei exigindo que o Facebook informasse o usuário, especificamente, quanto à transferência de dados. Um dos três desembargadores foi além: tudo isso considerado, qualquer dano causado teria sido de responsabilidade de quem fez as avaliações no Lulu, e não do Facebook, que apenas teria transferido os dados para o Lulu.

O caso nos faz pensar sobre o destino das nossas informações pessoais na Internet. Quando criamos um perfil em uma rede social, estamos autorizando que informações sejam coletadas e tratadas da forma como os termos de uso que aceitamos determinam. Isso inclui, por exemplo, a transferência de alguns desses dados para terceiros em alguns casos. Além dos aplicativos como o Lulu, isso também acontece quando usamos o “Facebook Login” – aquela opção de se conectar pela sua conta do Facebook a um outro serviço em vez de preencher um novo cadastro. O mesmo acontece com vários daqueles “quizzes” e testes que são tão populares no Facebook. É como se todos eles preenchessem um novo cadastro seu, de forma bem rápida, utilizando as informações que já estão no Facebook.

Essas transferências de dados, de um lado, poupam tempo e facilitam a vida do usuário, que não precisa preencher formulários ou criar novas senhas. Ao mesmo tempo, acabam possibilitando que esses aplicativos tenham acesso a uma gama de informações muito maior do que os usuários imaginam. No caso dos aplicativos de relacionamento, por exemplo, é possível aliar as informações básicas sobre o seu perfil no Facebook, como sua lista de amigos, suas fotos e informações profissionais com as informações que o próprio aplicativo coleta. Você já parou para pensar que muitos desses aplicativos têm dados sobre a sua localização, orientação sexual, e preferências (inclusive sobre o que te atrai em uma pessoa)?

A forma como os aplicativos vão usar essas informações, os limites sobre quais delas podem ser coletadas e a maneira como devemos expressar nosso consentimento em relação a isso são questões que ainda não se encontram regulamentadas no Brasil. De janeiro a julho deste ano, o Ministério da Justiça promoveu uma consulta pública sobre um anteprojeto de lei que visa regulamentar a questão dos dados pessoais. No Congresso, também tramitam alguns projetos de lei nesse sentido. Até que essas questões sejam regulamentadas, empresas e usuários ficam em um limbo, dependendo do Poder Judiciário para determinar se e quando houve violação de privacidade. Enquanto durar esse limbo (e a solteirice), é melhor ler antes de dar OK.