Vivemos uma época de grande avanço tecnológico, mas corremos o risco de reforçar estereótipos e desigualdades se limitarmos o uso das novas tecnologias a contextos que já não nos servem mais.

Desde a virada do milênio, temos vivido uma revolução digital, com profundas e rápidas mudanças na comunicação e no acesso à informação. Nos próximos anos, o desenvolvimento de áreas como nanotecnologia, genética e inteligência artificial vai acelerar ainda mais essas transformações. Peter Diamandis, co-fundador da Singularity University, prevê que o avanço da tecnologia nas próximas duas décadas seja superior ao que registramos nos últimos 200 anos. Isso nos coloca um grande desafio, que é a adaptação da nossa forma de pensar ao ritmo dessas mudanças. Essa condição é fundamental para que haja verdadeira inovação social, entendida aqui como a busca de soluções originais para problemas de longa data.

O ritmo da inovação tecnológica é muito mais acelerado do que o da inovação social, e a razão disso pode ser explicada pela ideia de “futuro enviesado”, do futurista Sohail Inayatullah. A pergunta que ele faz é se estamos construindo o futuro que desejamos ou se tomamos emprestada alguma visão de futuro surgida em outra realidade ou momento histórico. Segundo Inayatullah, o apego a imagens projetadas por outras pessoas, muitas vezes em contextos diferentes dos nossos, pode nos impedir de traçar futuros mais desejáveis e autênticos. Esse conceito também ajuda a explicar por que, diante de tecnologias com enorme potencial disruptivo, optamos por condicioná-las a circunstâncias às quais já estamos familiarizados. O grande risco de adaptar as novas tecnologias a contextos antigos é a reprodução de estereótipos e preconceitos nas realidades que surgem.

O caso do Uber é um bom exemplo de como os contextos aos quais nos acostumamos podem limitar o potencial transformador de uma tecnologia. O modelo de plataforma proposto pela empresa poderia ter fortalecido a economia colaborativa e melhorado as nossas cidades por meio da utilização mais inteligente dos recursos e da geração de valor não monetário entre as pessoas, mas não foi isso que aconteceu. A promessa de autonomia, flexibilidade e boa remuneração que atraiu muitos motoristas para o aplicativo logo resultou em precarização do trabalho e a empresa se tornou o grande intermediário desse setor. Em vez de gerar alguma inovação social significativa, o modelo de negócios do Uber acabou reforçando situações que não queremos mais.

PENSAMENTO LINEAR vs. PENSAMENTO DIGITAL

Nossa realidade é cada vez mais digital, e as instituições atuais continuam refletindo o pensamento linear, consagrado pela Revolução Industrial. Na escola, na vida profissional e mesmo na família, a ideia que orienta as escolhas individuais implica uma progressão de passos semelhante à que estruturou as linhas de montagem do início do século XX: o ensino está organizado em séries; a carreira profissional é orientada pela noção de hierarquia; os relacionamentos afetivos evoluem de forma previsível, do namoro aos filhos. Qualquer escolha que quebre a “ordem natural (?) das coisas” tende a causar desconforto e angústia. Além disso, o pensamento marcado pelo contexto industrial isola as partes e faz poucas referências entre elas, assim como nas matérias que estudamos na escola.

A mentalidade da era digital, ao contrário, não segue a lógica linear e é mais propícia a conceber novas realidades. Ela olha as frações como parte de um todo, tanto que hoje a capacidade de filtrar o vasto volume de informações, fazer relações entre os dados e sintetizar o que foi visto tem mais valor do que a memorização. A gente não precisa mais decorar tudo, porque tem fácil acesso a ferramentas de busca. Isso mostra como as mudanças causadas pela tecnologia demandam e vão demandar cada vez mais novas formas de pensar.

Embora a mudança dos nossos modelos e estruturas mentais ainda seja lenta em relação às transformações causadas pela tecnologia no dia a dia, já podemos ver alguma quebra com a linearidade do pensamento industrial nos dias atuais. Se até pouco tempo as escolhas individuais pressupunham uma evolução, hoje vemos uma mudança no pensamento por meio das escolhas e dos modos de vida das gerações mais novas.

A geração barra, como ficaram conhecidas as pessoas que têm mais de uma profissão ao mesmo tempo, e a crescente adesão ao nomadismo digital não são fenômenos casuais. A Internet propiciou um maior número de escolhas às pessoas, ao trazer mobilidade e dar visibilidade a projetos independentes.

A figura do YouTuber se tornou para os adolescentes de hoje o que o profissional com uma carreira estável e ascendente em grandes empresas foi para a geração que nasceu no segundo pós-guerra. Esse novo indicador de sucesso rompe com a ideia da escadinha que leva ao topo, pois há sempre a possibilidade de cortar o caminho e de viralizar. Da mesma forma, nos relacionamentos, está surgindo uma série de alternativas ao modelo do casamento tradicional.

Vivemos uma época de crise generalizada das instituições e de inovação tecnológica sem precedentes, mas precisamos ter mais abertura para abraçar as mudanças. Adequar o pensamento ao padrão tecnológico que temos hoje pode gerar inovação social.