A Vanessa Tonini, co-organizadora do MariaLab, está no Medialab-Prado, Laboratorio de Inteligencia Colectiva para la Participación Democrática, em Madrid, participando do desenvolvimento do projeto brasileiro Empujando Juntos (Pushing Together). Durante a sua visita ao laboratório, ela teve a oportunidade de entrevistar Audrey Tang, a primeira ministra transsexual do mundo e conhecida pelo seu ativismo importante nos dados abertos (open data) e nas tecnologias livres.

Nessa entrevista, perguntamos a Audrey sobre o que ela acha sobre as iniciativas de incentivar mais mulheres na tecnologia, a avaliação dela sobre as novas formas de participação política por meio de plataformas e aplicativos tecnológicos e sobre engajamento de comunidades de software livre. Também demos uma entrevista para a Audrey sobre o MariaLab.