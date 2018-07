A saúde da mulher precisa ser prioridade das políticas públicas, do setor privado e da sociedade como um todo. Isso porque todas as tecnologias da área foram desenvolvidas predominantemente por homens, e tipicamente não levam em consideração nossas necessidades específicas. O primeiro aparelho de mamografia, por exemplo, foi criado pelo cirurgião alemão Albert Salomon em 1913, e toda sua história e revolução foram construídas a partir do ponto de vista masculino. Não que isso seja algo errado, mas você, enquanto mulher, não teria desenvolvido algo menos doloroso? Segundo dados de 2016, fornecidos pela Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer, o câncer de mama é o tipo mais comum e que mais mata mulheres em todo o mundo. Para reverter esses números, é preciso acompanhar as mulheres em uma prevenção mais efetiva, desmistificar os cuidados básicos e tornar as tecnologias mais acessíveis para todas as camadas sociais.

Além disso, nós mulheres temos, geralmente, responsabilidade pela saúde da família, sendo necessária a aproximação da tecnologia para auxiliar nos cuidados diários e na prevenção de doenças. Também devem ser levadas em conta todas as nossas fases, desde a infância até a terceira idade, garantindo assistência em momentos importantes como a vida sexual, maternidade e menopausa. Em 2004, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção à Saúde, desenvolveu o documento “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes”, em parceria com diversos setores da sociedade, com o intuito de “incorporar, num enfoque de gênero, a integralidade e a promoção da saúde como princípios norteadores e na busca por consolidar os avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, no planejamento familiar, na atenção ao abortamento inseguro e no combate à violência doméstica e sexual”. Quando direcionamos o olhar para a saúde feminina, estamos garantindo a promoção de qualidade de vida a todos os indivíduos, e não apenas das mulheres.

Pensando em questões como essas e em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, será realizado nos dias 11 e 12 de março o evento Women’s Health Tech Weekend, um hackathon de 30 horas de duração com talks e uma maratona de programação, todos voltados para discutir e co-criar soluções para a saúde da mulher. Idealizado por Carine Roos (upwit.org) e Andréa Soares (Crossing Connection Health), o encontro tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de soluções tecnológicas aplicadas à saúde feminina, pensadas sob perspectivas tanto inovadoras quanto inclusivas. A participação de todos é essencial, inclusive a dos homens, na busca por ideias que contemplem as necessidades da mulher. Ficou interessada(o)? Então faça sua inscrição e colabore!

Evento:

Women’s Health Tech Weekend

Dias: 11 e 12 de março de 2017

Endereço: Rua Hungria, 1000 – Pinheiros (Próximo à estação Hebraica-Rebouças da CPTM)

Horário: Às 9h do dia 11/03 até as 18h do dia 12/03

Ingressos e inscrições: http://womenshackweekend.org/

Mais informações: https://www.facebook.com/UPWIT

*Fernanda Coelho é especialista em Marketing Digital na UP[W]IT e membro-colaboradora do MariaLab.