Tempos de quarentena podem ser particularmente desafiadores para manter a saúde mental (e física). Felizmente, a tecnologia também pode ser uma aliada. Alguns aplicativos desenvolvidos por startups brasileiras têm me ajudado nesse período e decidi compartilhá-los por aqui.

Cogni App

O Cogni usa métodos da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) para registrar sentimentos ao longo do dia e associá-los a eventos ou acontecimentos que os provocaram. Ajuda a perceber os gatilhos mentais para estados emocionais positivos ou negativos e controlá-los melhor, além de fazer a ponte com terapeutas.

Zen

Tem dezenas de meditações guiadas, além de programas e conteúdos ligados a bem-estar, para temas como redução de stress, melhoria do sono, dentre outros.

Zenklub

Conecta usuários com psicólogos de diversas linhas de atuação para realização de terapia online. É focado para empresas, que querem estender o benefício a seus funcionários, mas possui também planos individuais.

Mynutri

Saúde mental também tem a ver com a física. O Mynutri ajuda a manter uma alimentação sauável, criando programas alimentares e conectando-os com nutricionaistas. Através de fotos do que você come, enviadas pelo app, é possível recever feedbacks de profissionais e ajustar a dieta.

Gympass

Ainda na linha da saúde física, o Gympass oferece uma assinatura que dá acesso a uma grande rede de academias pelo país. Durante a pandemia, o app se adaptou bem para o mundo online, oferecendo aulas ao vivo em grupo ou individuais. Também tem o Wellness, que oferece com uma única assinatura acesso premium a diversos aplicativos de bem estar, inclusive alguns aqui dessa lista. Assim como o Zenklub, foca em empresas, mas tem também planos individuais.