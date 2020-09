Foi publicado um relatório pela Virtuous Company que avalia a cultura de ética em empresas do setor financeiro do Brasil, que traz a lista das fintechs mais éticas do país.



O ranking foi montado a partir de 376.765 avaliações de empregados de 1871 empresas, feitas de 2015 a 2019 na plataforma Glassdoor. Os critérios de análise consideram tanto dimensões positivas – como confiança, liderança, empatia e liberdade de fala – quanto negativas, tais como injustiça organizacional, liderança abusiva e medo de retaliação.



Em primeiro lugar está a Vindi, fintech de gestão de pagamentos online, que aparece na frente de nomes como Nubank, Pegseguro, Neon e Paypal. Destacam-se Koin, Creditas e Foxbit, além do próprio Nubank, que compõem as primeiras 5 posições.

Veja as top 54 posições:

Esse deveria ser um tema de extrema importância para qualquer tipo de empresa e ainda mais para fintechs, que lidam com o patrimônio financeiro de seus clientes, por isso considero importante que haja iniciativas que busquem jogar luz a essa questão e incentivem as empresas a adotar melhores práticas, que resultam em um ambiente mehor de trabalho para os colaboradores e maior confiança dos clientes e da sociedade em geral.