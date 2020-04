Imagem: Pexels

Diversas iniciativas tentam acelerar soluções tecnológicas para o combate à crise provocada pela pandemia do coronavirus no Brasil e no mundo.

O movimento Hack The Crisis, que se iniciou na Estônia e já se estendeu por mais de 48 países, organizando hackatons virtuais com voluntários do mundo todo construindo soluções para agilizar comunicações, triagem de pacientes, logística de insumos, dentre diversas outras medidas para o apoio ao fortalecimento da crise e seus efeitos. No Brasil, está ocorrendo o Mega Hack até 7 de abril, organizado pela Shawee, Astella Investimentos e Estonia Hub, dentre outros parceiros. A edição brasileira tem como desafio ajudar pequenas empresas, micro empreendedores e startups à sobreviver aos impactos negativos da crise.

Outra iniciativa na mesma linha vem sendo encampada pela rede do Startup Weekend, da aceleradora norte-americana Techstars. Eles estão organizando uma edição global do evento de construção de startups em um final de semana, que deve acontecer entre 17 a 19 de abril de 2020 e também deve contar com edição brasileira, com foco em soluções para a crise.