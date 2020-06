Investidores Anjos e Venture Capitalists do Brasil têm R$ 2,9 bi disponíveis para investimento

Pesquisa realizada pelo grupo de Investidores Anos e Venture Capitalists do Brasil com 150 fundos de investimento mostra eles somam R$ 9,5 bilhões sob administração, dos quais R$ 2,9 bilhões estão disponíveis para realização de novos investimentos. Segundo a pesquisa, a origem do capital dos fundos vem principalmente, de recursos dos próprios administradores ou proprietários (presentes em 75% dos casos) e de family offices (46,5%) . Já recursos de Agências de Fomento e bancos de desenvolvimento estão presentes em apenas 5,9% e 8,8% dos fundos, respectivamente. Há ainda uma prevalência na preferência de investimentos nas fases iniciais, sendo que 80,3% dos fundos realizam aportas na rodada seed.

MP do Fundo Garantidor de R$ 20 BI do BNDES entra em vigor

Conforme antecipei aqui no blog, entrou em vigor na terça-feira 02/06 a Medida Provisória 975/20, que cria o Programa Emergencial de Acesso a Crédito. Através dele, serão destinados R$ 20 bilhões para o Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), que servirá como aval para cobrir 80% ou mais das garantias exigidas para concessão de crédito a empresas por instituições financeiras. O BNDES estima que para cada R$ 1,00 garantido, R$ 4,00 sejam emprestados, o que significa uma injeção potencial total de R$ 100 bilhões em crédito sem exigência de garantia real. A necessidade de oferecer garantias é apontada como um dos principais problemas para acesso a crédito por pequenas empresas e startups.

Startups mais buscadas na pandemia, segundo o Google

Serviços de conveniência foram os que mais cresceram durante a pandemia, segundo estudo do Google for Startups, divisão da gigante de buscas que apóia o empreendedorismo digital. Startups como iFood, Rappi, Loggi, Livup, Empório da Cerveja, Zé Delivery e Melhor Envio foram destaques, apontando mudanças de comportamento online durante a crise. E-commerce de nicho também apresentaram crescimento, com desatque para Madeira Madeira, Mobly, Beleza na Web, Petlove, Glambox e Olist. O estudo aponta ainda o crescimento de buscas por fintechs e edtechs. No campo das financeiras, o desatque no aumento das buscas ficou com PicPay, Husky, Olivia, Rebel, Creditas, Neon, AcordoCerto, Caratse e SmartMEi. Já do lado das tecnologias ligadas a educação, o destaque vai para Hotmart, PasseiDireto, Stoodi, SANAR. meSalva, Geekie, AngedaEdu e ClipEscola. Três grande tendências foram mapeadas: 1) Foco em itens de necessidade (de “quero” para “preciso”); Adaptação a novos hábitos, como o ensino a distância; e 3) Busca de suporte financeiro.

Kit é lançado com materiais de apoio para startups superarem a crise

O CUBO e o BID LAB criaram um guia de sobrevivência para ajudar empreendedores a superar a crise do COVID-19, com referências sobre temas como apoio financeiro, gestão de pessoas, trabalho remoto, saúde mental, além de agendas de eventos relacionados. https://covid.cubo.network/