A oportunidade será no formato bootcamp de programação com foco em apoio mútuo e empregabilidade.

Já se sabe que há uma lacuna enorme de talentos na área de tecnologia, e que as mulheres ainda são minoria no setor – segundo o IBGE, apenas 20% dos trabalhadores da área são mulheres. Por isso, iniciativas como a da Laboratória ajudam a superar esse problema, oferecendo capacitação e aproximação a empregadores para interessadas em ingressar nessa carreira.

Em formato de bootcamp (treinamento intensivo com cerca de seis meses de duração), a Laboratória abre as inscrições para sua 7ª edição do programa de formação em programação front-end para mulheres. Começou no Peru e já capacitou mais de 2.000 alunas da América Latina, em países como Chile, Colômbia e México. Os resultados, segundo a plataforma, são animadores. As participantes tiveram aumento de renda de 2,57 vezes depois da formação. No Brasil, mais de 90% das participantes conseguiram uma vaga no mercado tech após o programa, sendo que mais de 60% delas não estavam empregadas antes do curso.

De acordo com o levantamento realizado pela Tech Jobs Report 2021 (Gama Academy), mais de 20 mil vagas serão abertas no setor de tecnologia nos próximos meses, com grande concentração principalmente em Minas Gerais e São Paulo.

Dentre os apoiadores do processo seletivo do bootcamp estão Google e Facebook e cerca de 750 empresas integram o networking da Laboratória buscando profissionais em seu banco de talentos.

As inscrições para o programa começaram em julho e vão até outubro deste ano, com facilidades extras para quem tem limitações de renda. As candidatas podem efetuar o pagamento parcial da formação somente quando estiverem devidamente empregadas. Os critérios e as informações podem ser encontrados no sítio selecao.laboratoria.la.