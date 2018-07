A expectativa da startup é fechar 2017 com 700 mil clientes e R$ 2,5 bilhões movimentados

Sinal dos tempos: a maior corretora de criptomoedas do Brasil, que conecta compradores e vendedores de bitcoins e outras moedas digitais ultrapassou pela primeira vez o volume de acessos da maior corretora de investimentos para pessoas físicas do Brasil, a XP Investimentos. Os dados são da Similarweb, órgão independente que mede o tráfego de sites na web e que podem ser conferidos no gráfico abaixo.

É um baita feito, se considerarmos que a Mercado Bitcoin ainda é uma startup com pouco mais de 40 funcionários, enquanto a XP possui uma operação com 700 funcionários e pesados investimentos em marketing.

Eu conversei com o CEO da startup, Rodrigo Batista, que me contou sobre o crescimento acelerado da empresa. Ano passado a Mercado Bitcoin movimentou cerca de R$ 100 milhões em operações e esse ano já ultrapassou R$ 1 bilhão. A expectativa é chegar até o final de 2017 com R$ 2,5 bilhões movimentados e 700 mil clientes, um crescimento de impressionantes 25 vezes em um ano.

Um crescimento tão expressivo demonstra que o investimento em criptomoedas começa a ganhar tração por aqui e deve ser cada vez menos ignorado por instituições financeiras (e autoridades regulatórias) no país.