Semana passada eu estava acompanhando meu filho de 7 anos em uma aula online e, enquanto a professora se preparava para falar sobre dezenas e unidades, um coleguinha disparou:

– Professora, você viu que a polícia matou um homem nos EUA?

– Eu vi, é o Floyd. É um homem negro. E estão tendo protestos no mundo todo por causa disso. – completou outra colega.

Nesse momento, várias crianças começaram a falar ao mesmo tempo sobre o caso, contando sobre o que haviam ouvido em casa ou visto no noticiário sobre o caso. Pela imagem da webcam, percebo uma certa hesitação da professora, que tentava retomar a atenção para a aula, mas também não queria deixar de abordar o assunto.

– Pessoal, esse homem, o George Floyd, foi morto porque era negro e infelizmente algumas pessoas são racistas e julgam os outros apenas pela cor da pele. – disse a professora.

Nesse momento, meu filho pára; estica as mãos até a tela e as olha fixamente, com uma cara de espanto chocante. Ele é negro. Acabava de descobrir ali o racismo.

Confesso que por mais que eu soubesse racionalmente que ao ter um filho negro iria enfrentar o racismo perto da família, presenciar aquela cena me afetou profundamente. Por um lado, pensava no quanto eu era um privilegiado em poder proporcionar ao meu filho adotivo oportunidades que a maioria dos meninos negros no Brasil não têm, como fazer uma aula online em segurança durante a pandemia. Por outro lado, refletia sobre o quanto isso era injusto. Por fim, pensava que, por mais privilegiado que ele fosse, ainda teria 3 vezes mais chances de ser abordado violentamente pela polícia apenas por ser negro. Também enfrentaria mais dificuldades ao passar por entrevistas de emprego e precisaria se esforçar mais que os colegas não negros para ser reconhecido e promovido no trabalho. E provavelmente, ainda receberia um salário em média 31% menor que colegas bancos com a mesma função.

Mas o que isso tem a ver com uma coluna de tecnologia? E com o ecossistema de startups e inovação? Tem muito, pois o ambiente de trabalho é onde muitos elementos do racismo se expressam. As empresas têm um papel fundamental nessa discussão, porque são elas que empregam, gerenciam pessoas e realizam ações de mídia e publicidade. Se, muitas vezes , reforçam posturas racistas, são elas também que podem agir para impedi-las e até revertê-las. Empresas inovadoras, que buscam a liderança em suas áreas, não podem se furtar dessa e reflexão e, principalmente, de ações nessa direção.

Pense nas pessoas da sua equipe. Quantos são negros? Provavelmente muito poucos. E desses, quantos ocupam posições de alta liderança? Certamente menos ainda.

– Ah, Felipe, mas isso tem a ver com o fato de poucos negros frequentarem universidade e se qualificarem para poder trabalhar aqui, nesse tipo de posição. Temos poucos negros, porque há poucos candidatos negros qualificados. – você pode pensar.

Justamente. E injustamente. A questão é: sua empresa pode fazer alguma coisa para melhorar essa realidade? Entender que os negros partem de uma posição com muito menos privilégios que brancos é um começo. As vozes negras da sua empresa estão sendo ouvidas? Onde elas estão? Quantas são? Se você nem sabe responder essas perguntas, comece por aí, com um diagnóstico da sua realidade. A partir daí, muitas ações cabem.

Sua empresa tem algum tipo de programa de diversidade que olha para essa questão? Refletir sobre critérios de seleção e vieses inconscientes que muitas vezes privilegiam profissionais brancos sem nem nos darmos conta nos processos de seleção e promoção é um caminho difícil, mas que deve ser percorrido, com treinamentos das áreas de gestão de pessoas e das lideranças. As pessoas negras próximas de você tem voz? Ou estão invisibilizadas? Qual o seu papel nisso? Investir em programas de apoio ao desenvolvimento de carreira, qualificação e coaching desses profissionais negros poderia dar-lhes mais condições de ocupar cargos mais relevantes. Sabia que a população negra tem, em média, menos acesso a aprendizado de inglês e que isso se torna um fator de lentidão na progressão da carreira? Que tal oferecer essa capacitação na sua empresa? E a publicidade e comunicação da empresa, como retrata os negros e negras?

Que tal apoiar programas e instituições de capacitação de jovens profissionais negros, para que eles tenham mais acesso a formação e qualificação, ajudando a formar profissionais mais preparados para o mercado? Na área de startups, a Back Rocks faz um trabalho incrível apoiando profissionais negros para que empreendam e trabalhem nesse ecossistema, você já conhecia?

– Ah, Felipe, mas assim serei injusto com os demais. E a meritocracia? Além do mais, você é branco e não tem lugar de fala nessa questão.

Reconhecer os próprios privilégios é um passo fundamental para entender que o conceito de meritocracia só faz sentido quando todos partem de condições equivalentes no acesso às oportunidades. Ainda que não seja obrigação das empresas – ou dos brancos – agirem para corrigir injustiças sociais, ao não agirem, estão escolhendo perpetuar um sistema injusto. E a sociedade já começa a entender que é preciso nos responsabilizarmos e agirmos para a construção de um mundo em que a cor da pele não determine a sorte de uma pessoa. Espero que não determine a sorte do meu filho. E nem do seu.