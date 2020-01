Privacidade online vem tornando-se um assunto cada vez mais relevante. Entenda essa tendência e aprenda a se proteger.

Hoje, dia 28 de janeiro, é o dia mundial da privacidade de dados. A data foi criada para conscientizar as pessoas sobre a importância do tema e abordar boas práticas de proteção.Tema esse que tem ganhado cada vez mais força nos últimos anos. A quantidade de dados pessoais expostos nos diversos serviços e aplicações online que utilizamos e a nossa dependência desses serviços vem aumentando, fazendo com que aumentem também as ameaças relacionadas ao uso indevido e ao vazamento de dados.

Casos como o escândalo da Cambridge Analytica demonstram o tamanho do problema. E ele é crescente. O número de vazamentos aumentou mais de 54% se comparados dados dos primeiros 6 meses de 2018 com o mesmo período em 2019, segundo estudo da consultoria RiskBased Security. Foram registrados mais de 3800 vazamentos, compromentendo cerca de 4,1 bilhões de registros. As perdas financeiras geradas apenas por esses eventos podem ser estimadas em quase U$ 15 bilhões, considerando que o custo médio de um único vazamento é de U$ 3,9 milhões, segundo o Poneman Institute.

Nesse contexto, governos do mundo todo buscam construir regulações para o uso de dados pessoais, visando aumentar sua segurança e estipular sanções a ser aplicadas a empresas que descumprirem as boas práticas. Leis como a GDPR (General Data Protection Regulation) na União Européia e a CCPA (California Consumer Privacy Act) na Califórnia, EUA, já estão em vigor, ao mesmo tempo que o Brasil já publicou a sua LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), que passará a valer a partir de agosto desse ano. Essas legislações versam sobre os formatos e condições de coleta e processamento de dados pessoais, boas práticas de segurança, os termos com os quais dados podem ser coletados, suas finalidades, bem como os requisitos mínimos de comunicação prévia e consentimento dos usuários para sua utilização.

Privacidade, aliás, foi um dos temas centrais de CES em Las Vegas esse ano, a principal feira de produtos eletrônicos do mundo, com todas as grandes empresas de tecnologia se posicionando sobre o tema. As disputas entre as gigantes nessa temática estão se acirrando. A Apple tem levantado a bandeira como grande protetora dos dados dos usuários, com batalhas públicas contra o FBI – ao se recusar a acessar dados de aparelhos de usuários envolvidos em crimes – e veiculando campanhas publicitárias milionárias sobre suas políticas de privacidade em horário nobre na TV, inclusive no Brasil. Por ser uma das únicas gigantes digitais que não vende publicidade online, tem uma posição privilegiada nesse campo contra Google, Facebook e Amazon. Ao mesmo tempo, sua assistente de voz Siri não foi poupada de críticas por constantemente gravar e transmitir conversas dos usuários, assim como as rivais Alexa e Google Assistant, que vem sendo igualmente criticados.

É nesse campo, aliás, dos dispositivos conectados, que o futuro reserva batalhas ainda mais dramáticas. Com o crescimento da chamada Internet das Coisas, com todo tipo de equipamento online – de relógios a lâmpadas, de câmeras a cafeteiras – a quantidade de vulnerabilidades de segurança – e vazamentos – tende a crescer exponencialmente, acelerando os danos potenciais aos usuários. Danos, aliás, que também tendem a se tornar maiores, já que o dinheiro e as operações financeiras também caminham para a digitalização total nas próximas décadas.

No Brasil, as empresas se preparam para adoção da LGPD e um novo mercado de soluções de segurança e privacidade vem crescendo silenciosamente. A In Loco (disclaimer: é a empresa onde eu trabalho), por exemplo, colocou privacidade no centro da sua estratégia e vem se posicionando como fornecedora de tecnologias que conciliam a conveniência do mundo digital com proteção à privacidade e se prepara para expansão no mercado norte-americano com soluções de autenticação e segurança que não acessam ou expõem dados de identificação do usuário.

Ainda é cedo para prever os impactos de todos esses movimentos de regulação e preocupação com a privacidade, mas é certo que a relevância do tema nunca esteve tão alta e isso começa a modificar o comportamento dos usuários, cada vez mais atentos à proteção de seus próprios dados. Por isso, não custa lembrar: mantenha o navegador de internet atualizado, só forneça dados pessoais a sites conhecidos e que utilizem tecnologias de segurança. Utilize senhas fortes e diferentes para cada serviço e modifique-as periodicamente. Há aplicativos gerenciadores como o Lastpass que podem ajudá-lo nessa tarefa. Consulte bases de dados vazados para verificar se alguma senha sua foi comprometida, atualizando-a imediatamente caso necessário – há serviços como o Have I Been Pwned para isso. Por fim, e mais difícil, eu sei, porque quase ninguém lê os termos de uso dos apps: reveja as políticas de privacidade dos sites e aplicativos que você utiliza. Verifique as suas configurações, para garantir que você tenha controle sobre como seus dados e informações estão sendo usados. E é bom lembrar que também cabe aos usuários cobrar das empresas mais transparência e cuidados com seus dados pessoais. Happy Data Privacy Day!