O ano era 2001. Eu havia acabado de vender minha primeira empresa aos 18 anos. Naquele ano conheci o Makoto Yokoo, responsável pelo processo de busca e seleção de empreendedores de uma tal de Endeavor. Ele me explicou que tratava-se de uma organização não governamental com o objetivo de encontrar empreendedores de alto impacto e apoiá-los em suas jornadas, com mentoria e acesso a networking de alto nível. A organização já nascia com padrinhos de peso, como Beto Sicupira e Jorge Paulo Lemann, e estava sendo empreendida pela Marília Rocca. Àquela altura, a Endeavor tinha acabado de nascer, nem havia completado o primeiro ano. “Você é um ótimo empreendedor, adoraria tê-lo na Endeavor, mas após a venda, a sua participação acionária na nova composição não é relevante, por isso não posso te considerar no processo. Mas avise quando abrir a próxima empresa!”, disse ele. No ano seguinte eu co-fundei o Instituto Inovação e ele me convidou para a Iª Conferência Internacional da Endeavor, em São Roque, onde assisti excelentes conteúdos, inclusive uma palestra do Gilberto Gil, da qual me lembro até hoje. Nossos caminhos se cruzavam de um jeito diferente agora, já que passamos a compartilhar a missão de melhorar o ecossistema de empreendedorismo do Brasil.

O tempo passou e a Endeavor Brasil acaba de completar 20 anos. De lá para cá só cresceu seu impacto no país. Além do apoio direto a empreendedores de alto impacto, buscou aumentar a escala de seu impacto tornando-se uma forte geradora de conteúdo de apoio, promoveu centenas de eventos relevantes pelo Brasil. Criou também programas para apoiar empresas menores, oferecendo aceleração e apoio também a startups promissoras, que poderão se tornar as próximas scale-ups. Aliás, a Endeavor também praticamente inventou o termo “scale-up” para identificar empresas de alto crescimento.

Nesses quase 20 anos, foram muitas as minhas interações com a Endeavor. Fui mentor de diversos de seus painéis e participei de incontáveis eventos de alto nível organizados por eles, como o Day One e o CEO Summit, que reúno CEOs das maiores empresas do país. A primeira vez que tive a oportunidade de ir ao Vale do Silício para buscar inspiração que levou à criação da Startup Farm, primeira aceleradora de startups digitais da América Latina, foram contatos de Endeavor que me fizeram as primeiras apresentações por lá, cruciais para que eu conseguisse conversas relevantes com o ecossistema de lá. Foram eles que trouxeram a Semana Global do Empreendedorismo para o Brasil, deixando o mês de novembro curto de tanto evento acontecendo de norte a sul do país e tornando esse mês o mais agitado e concorrido da minha agenda todo ano. O Start-Up Brasil, programa governamental nacional de apoio a startups, do qual eu fui diretor, foi lançado no Congresso Global de Empreendedorismo de 2013, organizado pela Endeavor. A Endeavor também advoga por melhores políticas públicas para empreendedores, estando junto do Dínamo – o grupo de advocacy que eu co-fundei com outras lideranças do ecossistema – em muitas lutas comuns, por um melhor marco regulatório para startups. Outra boa característica da Endeavor é ser um ímã de talentos. Conheci pessoas incríveis que trabalharam lá e que hoje lideram iniciativas super relevantes por todo o ecossistema.

Quando fui para a In Loco, scale-up de tecnologia de autenticação com base em localização, os empreendedores de lá eram apoiados pela Endeavor e pude ver na prática como são atuantes, com um trabalho contínuo de abertura de networking para as empresas apoiadas, que foi bem importante em vários momentos e em especial no processo de expansão da empresa para os EUA.

Mais do que agradecer a Endeavor por tudo o que ela fez por mim dessas duas décadas, quero usar esse espaço para reconhecer a importância histórica e o legado de uma organização pioneira no apoio ao empreendedorismo no Brasil. Se temos um ecossistema mais forte hoje, devemos muito a eles.

Obrigado Endeavor! Não sei como serão os próximos 20 anos, mas espero seguir apoiando o crescimento do empreendedorismo de alto impacto no Brasil, e por isso estou certo de que nossos caminhos continuarão se cruzando.