Startup Weekend é um evento de um final de semana, que reúne pessoas interessadas em criar uma nova startup. Vão para lá desenvolvedores, designers, gente de marketing, de negócios e todo tipo de profissional. Todos chegam na sexta, apresentam suas ideias, formam times e trabalham freneticamente com a ajuda de mentores para apresentar o que construíram aos jurados na banca final, no domingo. O formato, que começou em Bolder, no estado norte-americano do Colorado e se espalhou por quase 170 países pelo mundo, está comemorando 10 anos. Nascido em 2007, ganhou escala global com a criação da ONG UpGlobal, depois incorporada pela aceleradora norte-americana Techstars.

Fui ao meu primeiro Weekend em 2011, em Campinas. Naquele momento, estava trabalhando na construção da Startup Farm – uma das mais experientes aceleradoras de startups do país, que fundei. Lá conheci meu primeiro mentorado, o André Nazareth. Não me lembro mais qual era o projeto dele lá, mas André me contou de outra startup, na qual estava trabalhando a algum tempo. Chamava-se Meu Carrinho e tinha a proposta de comparar preços de supermercados online. Gostei da conversa e acabei me encontrando muitas vezes com o André, ajudando-o como mentor do negócio. Acho que ele não sabe até hoje, mas eu estava testando ali a metodologia de aceleração. Deu certo. Algum tempo depois, Meu Carrinho foi selecionada dentre as startups investidas pelo Buscapé no desafio “Sua Ideia Vale 1 Milhão“, um dos primeiros do gênero no país. Algum tempo depois, a Meu Carrinho viria a ser acelerada pela Farm.

Já meu segundo Startup Weekend – vou chamar de SW para simplificar – foi no Rio de Janeiro. Lá eu conheci um tal de Tallis Gomes, com um projeto chamado Easy Taxi. Conhece? Pois é, algum tempo depois também aceleramos a empresa, que se tornou um dos maiores apps de mobilidade no mundo, com milhões de usuários. Tallis hoje está nas listas da Forbes e do MIT entre os mais promissores empreendedores do mundo. Foi num SW em Belo Horizonte que também conheci a equipe do Claudio Castro, com o projeto da Onecloud, que também aceleramos e que foi vendido para a Tivit, grande empresas de serviços de TI, no final do ano passado. A Embraco, multinacional brasileira que se tornou uma importante investidora da UpPoints, uma das nossas startups aceleradas mais promissoras, também conheci num Weekend, em Florianópolis.

Ali, conheci tanta gente… muitos mentores se tornaram parceiros. Os que fiz em Brasília viraram amigos tão queridos, que nem consigo imaginar minha vida sem eles. Um deles, o Guga Gorenstein, virou mentor da Startup Farm, meu mentor, mentorado, acelerado, investido e sócio na BXBlue. Por causa do Weekend, viajei para cidades que nunca imaginei conhecer e também para alguns países. Já perdi a conta de quantos SWs eu participei – para lá de 30, acho. Cheguei a ir a 3 num mesmo final de semana, em diferentes cidades.

O impacto desse programa é impressionante. Só no Brasil foram mais de 374 eventos, sendo 108 só esse ano, atingindo mais de 25 mil participantes em 128 cidades de todos os estados. Startups nascidas ali captaram mais de R$ 260 milhões em investimentos. Tudo tocado por voluntários, gente que veste a camisa do empreendedorismo porque acredita na causa e vai lá com brilho nos olhos e vontade de mudar o mundo. Mal sabem eles que estão mudando mesmo. E olha que para mim, o que menos importa são os projetos de startups criados ali, a maioria não dura mais que o fim de semana. Mas fica uma comunidade de empreendedores conectados e energizados. E isso é valiosíssimo.

Neste final de semana, participei do Techstars Brasil Summit em Florianópolis, evento anual que reune lideranças, facilitadores, organizadores de SWs de todo país. Deu gosto de ver o brilho nos olhos e o interesse genuíno dessa galera de fazer mais por suas comunidades locais. É um alívio para alma ver ali um pedaço do Brasil que dá certo, em tempos tão incertos. Dentre os valores globais da comunidade, estão o #Givefirst – dar primeiro sem esperar receber nada em troca -, a integridade – todos são bem-vindos e co-responsáveis – e o respeito pelas pessoas. Algo necessário em muitos outros espaços. Nesses 10 anos, não poderia fazer mais nada além agradecer, pela importância do trabalho e impacto no ecossistema de empreendedorismo brasileiro – e na minha vida. Obrigado, Startup Weekend!