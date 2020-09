Eles ganham entre R$ 5 e 15 mil por mês, estão satisfeitos com o cargo e são disputados pelas empresas de tecnologia. Estamos falando dos Gerentes de Produto, ou Product Managers – os PMs na sigla em inglês. É o que revela a pesquisa O Panorama do Mercado de Product Management no Brasil, feito pela PM3. Foram ouvidos 415 profissionais da área, de todo o Brasil.

Quem acompanha o mercado de tecnologia já entende a importância desse tipo de profissional, geralmente o responsável por fazer a ponte entre os times técnicos de desenvolvimento e os times de gestão, marketing e vendas. É esse(a) profissional que gerencia a fila de desenvolvimento de novas funcionalidades de um aplicativo, definindo e priorizando entregas de acordo com as demandas dos clientes, capacidades internas e a estratégia da empresa.

Segundo a pesquisa, 59,80% dos PMs são homens (contra 39,5% de mulheres e 0,6% de outros). Em relação à localização geográfica, 55% deles se concentram no estado de São Paulo, mas há grandes comunidades de PMs em Minas Gerais (9,4%), Santa Catarina (8,9%), Rio de Janeiro (7%) e Paraná (6%). Esses top 5 estados concentram pouco mais de 86% desses profissionais no país. Embora não exista uma graduação específica para esse perfil profissional, osdados mostram que PMs geralmente tem pós-graduação (45,8% do total) ou formação superior (44,3%), nas áreas de Tecnologia (45,7%) ou Marketing e Comunicação (21,4%). A maioria dos profissionais (72,3%) já trabalha na área há pelo menos 2 anos. Quanto ao salário, 70% deles ganham entre R$ 5 e R$ 15 mil mensais, sendo que especificamente em São Palo o piso da média salarial sobe bastante, ficando entre R$ 12 e R$ 15 mil. Já sobre a satisfação profissional, 79% deles se dizem satisfeitos com o cargo que ocupam. Ainda assim, dinheiro não vem em primeiro lugar para eles, já que 68% dos PMs valorizam a cultura da empresa frente a benefícios e salários. Por outro lado, 65,2% deles se dizem insatisfeitos com a remuneração atual e 71,4% declararam estar dispostos a mudar de emprego nos próximos 6 meses caso apareça uma boa oportunidade. Os PMs estão distribuídos em empresas de todos os portes: 30,6% deles estão em orgaizações com até 100 funcionários, 29,6% nas com 101 a 500, e 39,5% em naquelas com mais de 501 funcionários.

Outro aspecto interessante dos dados é que 70,8% dos PMs trabalham em regime de horário flexível, apesar de apenas 19,1% trabalharem de forma remota pelo menos 2X por semana, algo que parece estar mudando com a pandemia de Covid-19. Isso porque 30% dos respondentes afirmaram que vivenciaram esse formato de trabalho pela primeira vez após a pandemia. Segundo a pesquisa, o fato dos profissionais de Produto executarem tarefas que envolvem a interação com muitas pessoas pode justificar essa preferência das empresas pelo trabalho presencial.

O estudo revela também uma triste realidade sobre a desigualdade de gênero em relação aos salários dos profissionais. Os dados mostram que homens recebem mais que mulheres em quase todas as faixas salariais, especialmente nas posições de liderança. Na faixa de remuneração de R$15 a R$20 mil, por exemplo, há o dobro de homens em relação a mulheres nos mesmos cargos.

Com o crescimento dos processos de digitalização, estão também surgindo novas profissões e a gestão de produto digital certamente estão entre elas. É bom ver a área se profissionalizando e ganhando corpo no país. Está aí uma bela oportunidade de formação para quem gosta da área e pensa no futuro.