Imagem: apresentadora, mentor e jurados do programa Planeta Startup (BAND). Divulgação.

Os tempos mudaram. Quando eu comecei a me envolver com o ecossistema de startups, mais de 20 anos atrás, para usar uma expressão que ouço muito, “só havia mato”. Para se ter uma ideia, os primeiros investidores anjos com quem negociei um aporte no meu primeiro negócio pediram 80% da empresa, por um valor menor que R$ 50 mil. E na época parecia um bom negócio, dada a escassez de oportunidades. Aceleradora? Não havia. Eventos específicos, fundos de investimento especializados, tampouco. Não havia mentores, nem muitos exemplos inspiradores a serem seguidos.

Apesar dos altos e baixos e crises econômicas no meio do caminho, é inegável o avanço gigantesco do ecossistema de startups no país, a começar pela própria expressão, que já se tornou comum para um grande número de pessoas. Esse ano, já passa de 11 o número de unicórnios nacionais – as startups que cresceram até chegarem a um valor de mercado acima de U$ 1 bilhão. Nesse ano, as startups também chegaram à TV aberta, com os reality-shows Planeta Startup, em exibição na BAND e O Anjo, na Rede TV. O primeiro, traz histórias de startups e empreendedores no processo de busca por investimentos, protagonizados pelo investidor anjo João Kepler. Já o segundo, avaliou centenas de startups em uma competição com pitches, mentorias, bancas de avaliação e eliminações e se aproxima do episódio final, que deve revelar a grande startup vencedora.

Não é pouca coisa. Ainda com para audiências mais restritas, os programas estão levando startups brasileiras para milhões de pessoas, em todos os cantos do país, democratizando e desmistificando o tema, seus termos técnicos e processos e aproximando o espectador comum do dia-a-dia de empreendimentos tecnológicos. Confesso que no começo fiquei apreensivo. Poderia haver a deturpação de conceitos, perdidos em meio a superficialidade da TV. Poderia soar fake, com quadros montados de forma muito artificial. Ou, pior: na busca pela audiência poderia-se pesar a mão no humor ou drama excessivos, em detrimento do aprendizado de negócios. Para meu alívio e positivo surpresa, fiquei satisfeito com os resultados. Ainda que haja muito espaço para melhorias e melhor aproveitamento dos temas, observei cuidado por parte dos produtores em atrair bons especialistas e traduzir os temas para o grande público apostando em sua inteligência.

Nesses novos tempos, é bom ver um ecossistema mais maduro, diverso, crescendo e se renovando. Ganham todos, com mais acesso a histórias de empreendedorismo. Vida longa à startups na TV!