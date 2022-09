O SoftBank consolidou e disseminou o conceito de investir muito em grandes unicórnios para o rápido crescimento, gerando “ubers” e “weworks”. Esse modelo parece estar perto de se esgotar.

O SoftBank Group encontra-se em situação nebulosa e anunciou uma pausa nos investimentos. A multinacional de telecomunicações, fundada no Japão em 1981, possui um histórico de expansão, sendo, até então, um dos maiores players de investimento em tecnologia do mundo. O CEO, Masayoshi Son, é a terceira pessoa mais rica do Japão, com uma fortuna de US$ 21 bilhões, segundo um ranking da Forbes.

Recentemente, Son teve de se pronunciar a respeito de um prejuízo bilionário na empresa, o qual resultará na contenção de aportes e demissões em todos os setores da companhia, sem restrições de países onde o SoftBank atua. Constrangido com a situação, ele pediu desculpas em público e se comparou com uma lendária liderança japonesa utilizando o retrato de Tokugawa Ieyasu em sua apresentação. O sentido por trás dessa analogia é o seguinte: a figura mencionada sofreu uma derrota infame ao aceitar a batalha contra um exército mais poderoso.

Ou seja, Masayoshi Son reconhece que errou por deixar o entusiasmo falar mais alto após o surpreendente lucro obtido no ano anterior. Com isso, veio um rombo equivalente a US$ 23 bilhões, um recorde na história do grupo. Para se ter uma noção, com essa quantia, melhor administrada, seria possível investir R$ 250 milhões em 460 startups, ou apoiar 575 mil novas startups com R$ 200 mil cada, o equivalente a 2,8 mil vezes o programa Start-Up Brasil. É uma quantia astronômica!

E agora, o que acontece?

Bom, além de cortes operacionais e mudanças na política de investimentos, é certo que os impactos vão respingar no ecossistema de startups de forma geral. Definitivamente, estamos diante de um fenômeno global, com aumento global das taxas de juros e desaquecimento das economias. Uma crise econômica de maiores proporções pode estar a caminho e o rombo do Softbank serve de alerta e reforça o movimento de cautela em novos investimentos.

O contexto do SoftBank também indica que a forma de captar investimentos de grandes empresas pode não ser mais a mesma de agora em diante. Bons fundamentos econômicos e lucratividade serão cada vez mais exigidos e valorizados, e o valuation esticado das empresas tende a diminuir. É emblemática que esta perda tenha visto justamente dele, o SoftBank que consolidou e disseminou o conceito de investir muito em grandes unicórnios para o rápido crescimento, gerando “ubers” e “weworks”, modelo altamente questionado e que parece estar perto de se esgotar.