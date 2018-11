Acontece essa semana em Lisboa uma edição do Web Summit, o maior evento do mundo sobre a internet e startups, com mais de 70 mil visitantes. Esse ano, sua abertura contou com a presença de Tim Berners-Lee, o criador da web como conhecemos.

Sua fala foi marcada pela necessidade de revermos compromissos com a liberdade, a acessibilidae e a privacidade na internet. Segundo ele, é preciso que empresas, cidadãos e governos atuem juntos para potentializar o melhor uso possível da internet – e ao mesmo tempo dificultar os maus usos.

Em tempos de fake news com alta circulação sobre mídias sociais influenciando eleições, dentre outros muitos crimes virtuais, o criador da web propôs um contrato, uma espécie de manifesto, usando a hashtag #fortheweb, a ser assumido por diferentes atores da internet, a fim de lidar com esses problemas. Veja os principais pontos:

Governos deverão:

Garantir o acesso a uma conexão à internet para todas as pessoas Manter toda a internet disponível, todo o tempo Respeitar o direito fundamental das pessoas à privacidade

Empresas deverão:

Tornar a internet acessível econimica e tecnicamente para todos Respeitar o direito dos consumidores à privacidade de seus dados pessoais Desenvolver tecnologias para apoiar “o melhor” da humanidade e desafior “o pior”.

Cidadãos deverão

Ser criadores e colaboradores da web Construir comunidades fortes que respeitem a liberdade de expressão e a dignidade humana Lutar pela web

O contrato já foi assinado por grandes empresas e personalidades do universo da tecnologia, como Facebook, Google e Richard Branson, dentre outros.