Julho já chegou e com ele as esperadas férias escolares. Se você faz como eu e deixa para se planejar na última hora, já sabe que os preços de passagens e hotéis sobem, ainda mais para compras com pouca antecedência. Para te ajudar, fiz uma seleção de startups que podem gerar alguma economia na viagem.

Nahora.com A Nahora afirma ser a primeira empresa de reservas do tipo “last minute” de passagens aéreas do Brasil. Eles têm acordos com as cias aéreas para vender com descontos os últimos assentos de passagens com até vinte dias de antecedência. Os decontos variam de acordo com a ocupação do voo e podem chegar até 50%.Por causa dos acordos com as cias aéreas o preço das tarifas não aparece nas páginas, você precisa prencher os dados da viagem e deixar seu e-mail, que a ferramenta manda em instantes as opções disponíveis para o endereço, algumas vezes sem a informação exata do horário da passagem (ele apresenta uma faixa de horários no lugar). Isso também é parte do acordo com as cias para não canibalizar passagens para uso de executivos, mais sensíveis ao horário exato. Eu já precisei mudar planos de viagem em cima da hora e consegui uma boa diferença usando a ferramenta.

MaxMilhas A Maxmilhas usa uma estratégia diferente para baixar o custo das passagens, intermediando a compra e venda de milhas aéreas. O processo é todo bem simples e o consumidor nem sente que está comprando milhas, pois todo processo é apresentado com o preço final em reais de cada trecho. Após o pagamento, o site automaticamente utiliza milhas aéreas de parceiros para adquirir a passagem desejada e manda o localizador em alguns instantes por SMS. Ao contrário do NaHora, as melhores opções acabam sendo de passagens com datas mais distantes, mas muitas vezes é possível economizar também em cima da hora. A desvantagem aqui é que as passagens geralmente não rendem novas milhas e quase sempre apresentam restrições para remarcação. A dica é aproveitar os bons descontos principalmente em passagens para o exterior (que é quando eu uso mais).

HotelTonight Esta startup já me salvou de um sufoco em Wahsington, quando eu precisei mudar de hotel em cima da hora. Ela tem parceria com várias redes e oferece opções bem mais em conta para reservas para o mesmo dia ou para os dias seguintes, quando as chances dos hotéis venderem os últimos quartos desocupados são bem menores. Funciona em diversas cidades pelo mundo, mas ainda não oferece opções no Brasil. O país chegou a ter uma startup similar, mas que acabou fechando as portas. Olha a oportunidade aí, empreendedores! 🙂

Boas férias!