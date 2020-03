Imagem: Unsplash

Em meio à pandemia da Covid-19, startups do Brasil e do mundo tem se mobilizado para viabilizar soluções de combate à doença e aos efeitos da crise. A lista completa de ações é enorme e pode ser acessada no link ao final do post. Alguns destaques:

Plataforma de ensino a distância, como Duopana, Samba tech, HeroSpark, Hotmart e Qranio estão oferecendo suas soluções gratuitamente para escolas com aulas interrompidas. Pais podem entreter os pequenos criando e compartilhando histórias gratuitamente pelo app Inventeca.

Soluções para pequenos empresários e comércios também estão disponíveis gratuitamente, como a plataforma de cartões Todo, que permitirá a emissão e geração gratuita de cartões do tipo vale presente para aquecer vendas ou a Keepz , que está oferecendo gratuitamente seu aplicativo que permite o comércio realizar vendas por auto-serviço, transformando-os em estabelecimentos tipo “drive-trhu”.

Para trabalho remoto, a Ciclano.io está oferecendo ferramentas gratuitas de videoconferência e transmissão online a Jobecam está oferecendo solução para entrevistas online automatizadas por videoconferência.

Quem está em casa poderá se exercitar gratuitamente com o app Workout, que cria listas de exercícios personalizadas pelo celular.

Para os mais velhos, a Digitalidade está oferecendo serviço de suporte em tecnologias de uso pessoal “Ajudae Digitalidade” gratuitamente para apoiar os seniores 60+ no uso de Smartphones, redes sociais e internet.

