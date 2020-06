Tiago Aguiar, da Tecban. Foto: Tecban / Divulgação.

A TecBan, administradora do Banco24Horas, promoverá de 24 a 26 de julho seu primeiro hackaton, com o objetivo de simular as possibilidades do Open Banking no Brasil.

Eu conversei com Tiago Aguiar, Superintendente de Novas Plataformas da empresa, que me contou que o serão utilizadas as mesmas APIs do sistema de open banking do Reino Unido, que tem servido de inspiração para o BACEN para a implantação da versão brasileira. “Usaremos dados fictícios simulando 2 bancos e 36 contas, tanto de pessoas físicas como jurídicas. Haverá nesse ambiente simulado diversos produtos financeiros, agências e ATMs disponíveis, permitindo o teste de uma série de aplicações”, disse o executivo.

Dentre as possibilidades, Aguiar destaca que há muito potencial para soluções voltadas para pequenas e médias empresas. “Será possível fazer integração com contabilidade e sistemas ERP, conciliação, back-office, comparação de taxas e tomada de empréstimo”. Outra funcionalidade de destaque das APIs é que será possível também debitar diretamente a conta do cliente, criando formas novas e diretas de pagamento, que não passam por integradores de pagamento.

Vale ressaltar que o open banking ainda não está operacional no Brasil e o BACEN não definiu todos os detalhes do formato que será adotado por aqui, mas o mercado já toma como certo que o modelo brasileiro será muito parecido com o britânico. Assim, a participação no hackaton seria uma oportunidade de simular soluções em um ambiente muito próximo ao real. A empresa garante que fará as adaptações das APIs para o sistema brasileiro, tão logo ele esteja disponível, inclusive integrando-as ao PIX, o sistema de pagamentos instantâneos que está sendo implementado pelo Banco Central, previsto para fazer parte do open banking brasileiro em sua terceira fase, em agosto do ano que vem.

As inscrições para o hackaton, que ocorrerá 100% online, vão até dia 15 de julho pelo site https://hackathon.tecban.com.br/.

Adaptações às mudanças no mercado de pagamentos

O anúncio do hackaton vem em um momento em que o mercado de pagamentos digitais vem passando por grandes transformações. Enquanto a pandemia acelerou a demanda por serviços financeiros online, o mercado recebeu o anúncio do Facebook de que iniciará pagamentos dentro dos seus aplicativos no Brasil, em especial, no Whatsapp. O aplicativo é praticamente onipresente entre os brasileiros, com mais de 120 milhões de usuários ativos no país e tem seu uso liberado nos planos de dados da maioria das operadoras. Para Aguiar, da Tecban, ainda é cedo para dizer qual será o impacto desse movimento, porque ainda não se sabem detalhes da operação. Para o executivo, o Whatsapp não está se tornando um meio de pagamento, como o WeChat fez na China, mas adicionando um front de captura de transações de cartões de crédito e débito. “ É como se o Whatsapp se tornasse um POS. Por trás, têm as mesmas trilhas conhecidas: precisa de um adquirente – como a CIELO -, de um banco, etc. O que podemos dizer é que conveniência é o principal ponto forte”, conclui.

De conveniência, a Tecban entende. É a dona da maior rede de caixas eletrônicos do Brasil, a Banco24Horas, com quase 24 mil ATMs em 800 cidades e 12 mil estabelecimentos comerciais. Se por um lado, o dinheiro em espécie está se digitalizando cada vez mais, colocando em cheque o futuro dos próprio ATMs, por outro, a rede de terminais tem tido um interessante papel no crescimento das fintechs e bancos digitais no Brasil. Bancos digitais não precisam de agências físicas, mas o dinheiro vivo ainda tem um papel importante na economia brasileira. “30% das empresas brasileiras pagam em dinheiro”, informou Aguiar. Assim, a Tecban já fez acordos com mais de uma dezena de fintechs para permitir que seus clientes façam saques em sua rede. Dentre outras inovações planejadas para os ATMs, Aguiar fala sobre uma espécie de ordem de saque digital, um documento que seria uma espécie de boleto ao contrário, pois dá ao portador o direito de sacar uma quantia em dinheiro em um caixa eletrônico da rede. Isso possibilitaria, por exemplo, o saque na rede 24Horas feito por um desbancarizado – algo que poderia, por exemplo, viabilizar o pagamento do auxílio emergencial diretamente via saque nos caixas Banco24Horas. Ou ainda, que um cliente de e-commerce que desistiu da compra, possa sacar o reembolso diretamente no caixa.

Caixa e SEBRAE criam desafio para startups com soluções para micro-empreendedores

Outra instituição financeira também lançou essa semana uma iniciativa de conexão com startups. Trata-se do 2º Desafio de Startups Caixa em Microfinanças, feito pela Caixa Econômica Federal em parceria com o Sebrae. A iniciativa é voltada para startups com soluções voltadas a microempreendedores informais, com foco na minimização dos efeitos da crise do coronavírus.

Dez startups finalistas receberão prêmios entre R$ 10 mil e R$ 30 mil e poderão realizar testes e experimentações de suas soluções em conjunto com a Caixa, além de receberem consultoria técnica do Sebrae.

As inscrições estão abertas até o dia 19 de julho no site https://www.caixalab.com.br/.