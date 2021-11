Maior evento de tecnologia do mundo reuniu startups, investidores, executivos e grandes empresas de tecnologia em Lisboa, capital de Portugal. Rio poderá sediar edição em 2023



Essa semana aconteceu nova edição presencial do Web Summit, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, que recebeu mais de 40 mil pessoas em Lisboa, capital portuguesa. Depois de um hiato de um ano por conta da pandemia, o evento tinha um clima de otimismo com o retorno dos encontros presenciais e teve uma presença marcante de brasileiros. Eu participei do evento em Lisboa e separei aqui alguns dos destaques.

Privacidade, segurança e disputas com governos marcaram o debate das Big Techs

A abertura do evento contou com Frances Hanges, a ex-funcionária do Facebook que vazou documentos confidenciais da empresa, acusando-a de saber dos problemas sociais e políticos causados pela plataforma e fazer pouco para enfrentá-los. Para ela, investimentos básicos em segurança e privacidade não foram feitos em detrimento da busca por lucro. As vazamentos de Hages ficaram conhecidos como “Facebook Papers” e vem causando o escrutínio da empresa por governos e organizamos de defesa da transparência e privacidade de dados. No dia seguinte, Nick Clegg, vice-presidente de assuntos internacionais e de comunicação da Meta – a “empresa mãe” que mudou de nome e é dona do Facebook, WhatsApp, Instagram e outros produtos – rebateu as acusações, participando remotamente, para a frustração de alguns presentes. Clegg disse que toda história tem dois lados. Para ele, Hages tem uma leitura equivocada dos fatos e empresa vem sim empenhando esforços para melhorar a segurança de seus sistemas e o controle de conteúdo. Foi então a vez de Craig Federighi, VP de Software da Apple, que focou sua apresentação na segurança dos iPhones e produtos com iOS e se opôs fortemente à tentativa de reguladores de forçar a empresa a permitir a instalação de aplicativos de fontes externas, que não sejam a loja oficial App Store. Segundo ele, isso comprometeria a segurança do sistema, já que todos os aplicativos que passam pela loja oficial são verificados para garantir que não haja malwares ou usos indevidos. Ele argumento que os produtos Apple são usados por uma parcela dos usuários, que podem escolher outras plataformas se preferirem uma experiência mais aberta – e menos segura. Por fim, Werner Vogels, CTO da Amazon, falou da importância das tecnologias em nuvem durante a pandemia, ressaltando aspectos de segurança e escalabilidade dos sistemas da AWS.

Diversidade no ecossistema

Diversas discussões sobre diversidade no setor de tecnologia fizeram parte do evento, incluindo uma palestra da abertura da fundadora do movimento Black Lives Matter, Ayo Tometi, reforçando a importância do movimento antirracista globalmente e também dentro do setor de tecnologia. O Web Summit criou o programa Women in Tech, que ofereceu ingressos subsidiados específicos para mulheres, que pela primeira vez foram 50% do público do evento. Havia até lounge exclusivo para elas, onde homens só poderiam entrar e convite de uma mulher.

O poder da Serendipidade



Uma das belezas de estar num evento com enorme densidade de profissionais da área de tecnologia é que virtualmente todos têm interesses em comum e muitos podem ser parceiros em potencial. Enquanto eu estava na fila, esperando para entrar, conheci uma empreendedora americana que atuava com treinamentos para empreendedores e ao final do dia eu estava jantando com ela e um grupo interessantíssimo de empreendedores e executivos de tecnologia, do mundo inteiro, de onde saíram algumas parcerias. Esses encontros quase casuais acontecem a todo o momento durante o evento, gerando muitas oportunidades de networking.





Transbordo positivo para toda Lisboa

O maior evento de tecnologia do mundo não termina quando fecham as portas da Altice Arena. Se aproveitando da presença de milhares de profissionais de tecnologia do mundo inteiro, diversas empresas, coworkings, incubadoras, organizações não governamentais e outras instituições realizam centenas de eventos paralelos, entre jantares, meetups e happy hours por toda a cidade. Bares, clubes e restaurantes também criam pacotes especiais para o after summit, que seguiu animado e colorido por todas as nacionalidades na noite da capital portuguesa.





Portugal se fortalece como polo de inovação e atração de startups e talentos em tecnologia

O Web Summit conta com forte apoio do governo de Portugal, nos níveis locais e nacional. O prefeito de Lisboa abriu o evento citando Steve Jobs e a importância dos “detalhes” para construção de inovação, enquanto o presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, o fechou, no último dia, sendo aplaudido ao dizer que em 2022 espera que o evento atraia 100 mil pessoas. Lisboa está se tornando rapidamente um centro de inovação e empreendedorismo, com o surgimento de dezenas de incubadoras, aceleradoras e coworkings, com apoio do governo. O país também vem construindo diversos programas de atração de empresas ao país, como o Startup Visa e o Tech Visa, que oferecem vistos a empreendedores e profissionais qualificados em tecnologia, fundos públicos de co-investimento e incentivos fiscais. Portugal também seria sede da recém-criada ESNA – European Startup Nations Alliance, iniciativa que tem o objetivo de implementar mudanças legislativas em todos os países da União Europeia para tornar a região mais competitiva e promover a geração de novos unicórnios de tecnologia nos próximos anos.

Brasil tem presença forte



Nesse ano, empresários de diversos estados montaram delegações para ir ao Web Summit, que contou com mais de 200 brasileiros. A Apex Brasil e o Sebrae também levaram diversas startups, como parte da missão StartOut Brasil que nesta edição conecta empresas brasileiras ao mercado português. Diversas startups locais participaram da exposição, assim como muitos investidores e executivos de empresas nacionais, com o sotaque brasileiro do português muitas vezes predominando nas conversas. Dentre os destaques das empresas brasileiras, a agtech Krilltech levou o prêmio global de startup mais inovadora em concurso promovido pela KPMG e a proptech e unicórnio Quinto Andar anunciou sua expansão para o mercado português. Gabriel Braga, CEO da empresa, foi um dos palestrantes do evento, junto com os brasileiros Christian Rôças, CEO do Porta dos Fundos e Marcho Fisbhen, CEO da Descomplica. O ex-jogador de futebol Roberto Silva também palestrou no evento para divulgar a plataforma de desafios de futebol TruChallenge.



Web Summit no Brasil em 2023



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes e o presidente da Fecomercio, Antonio Queiroz, esteiviram em Lisboa para apresentar garantias da cidade para a realização de uma versão latino-americana do Web Summit no Brasil em 2023. A ideia é captar os R$ 20 milhões necessários para a realização do evento pelos próximos 3 anos com a iniciativa privada, sendo que a Fecomercio deu garantia de que assumiria os custos caso não sejam totalmente cobertos por outros patrocinadores. O martelo sobre qual será a cidade sede do Web Summit no Brasil, contudo, não está batido. Porto Alegre e Brasília também apresentaram propostas e a decisão final está com os organizadores do evento.

Filas, barulho e greve do metrô

Nem tudo foram flores nesta edição. Participantes reclamaram de longas filas para passar pela entrada e checagens de segurança, que levavam mais de 1 hora, do barulho excessivo e de falta de espaços para networking, fora dos lounges destinados a participantes específicos, como executivos e investidores. O metrô de Lisboa também aproveitou a presença do evento para realizar uma greve, que paralisou o sistema de transporte e causou transtornos aos participantes.