Nesta terça, um encontro do Prêmio RBS de Empreendedorismo e Inovação, terá a um bate-papo com investidores que atuam no Brasil, além de Bill Reichert, sócio da Garage.com. As inscrições estão encerradas.

A programação:

18h30 – 19h00 – Abertura/Credenciamento

19h00 – 19h15 – Lançamento oficial do PREI em São Paulo

19h15 – 19h45 – “Integrando Negócio, Produto, Processo e Projeto numa Lean Startup” com Luiz Claudio Parzianello – Gerente de Gestão de Negócios do Grupo RBS

19h45 – 20h15 – “Conversando com os números. A importância de saber estruturar os números em um BP”, com Felipe Matsunaga, Diretor de M&A do Grupo RBS

20h15 – 20h45 – “Lessons from the Valley”, com Bill Reichert managing partner do fundo Garage.com, sócio do Guy Kawasaky – via Skype, em inglês

20h45 – 21h30 – “Onde está o dinheiro?” talk-show com Eric Acher (Monashees), Pedro Melzer (Warehouse), Edson Rigonatti (Astella), Danilo Amaral (Trindade) como moderação do Daniel Heise (Directalk).

Mais informações:

http://www.prei.com.br

