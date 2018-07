O Brasil já é o segundo país que mais utiliza Tumblr. O publicador de blogs criado em 2007 por David Karp tem 4 milhões de páginas criadas por usuários brasileiros, um crescimento de 680% em um ano. Ao todo, os visitantes do País acessam 2 bilhões de páginas do serviço por mês. Em junho, a quantidade era de 313 milhões.

Os números foram apresentados na noite de segunda-feira, 30, pelo gerente de expansão internacional do Tumblr, Josh Nguyen, que fez a palestra inicial do BR New Tech. O encontro é um evento mensal de startups, organizado pela rede Brazil Innovators.

Na primeira visita ao País, Nguyen disse que veio com uma equipe ao Brasil para entender esse crescimento. “Queremos ter alguém no Brasil para representar o Tumblr, fazer contatos, conversar com a imprensa”, disse ele ao blog. Perguntado se o site ganhará um versão em português, ele afirmou que sim. “Definitivamente vamos fazer isso.”

Para ele, 2011 foi o ano que os brasileiros adotaram de vez o Tumblr. Os usuários aqui são mais ativos do que a média, e passam 32 minutos no site a cada visita, comparado a 23 minutos da média global.

