A Campus Party sempre foi um espaço de encontro de várias comunidades que desenvolvem projetos em diversas áreas, mas um dos principais lemas desta edição do encontro é a inovação. Como nas edições anteriores, há muita programação voltada para os interessados em conhecer ou desenvolver projetos novos de tecnologia. O próprio Sebrae terá uma agenda com palestras próprias em seu estande. Mas também há os eventos organizados pela Campus Party.

Separei da enorme lista de palestras e oficinas quais são os eventos relacionados a empreendedorismo e startups que vão ocorrer na Campus Party a partir desta terça. Confira:

• Terça (7/2)

10h – Gamificação do Mundo Corporativo (Palco Polivalente) – Com Rodrigo Najjar, Leandro Montoya, Cacau Guarnieri e Marcelo Pimenta.

10h – Criação de games mobile (Palco Entretenimento Digital – Jogos) – Com André Santee (Blackdog Studio)

10h – Introdução ao Music Hack Day (Palco de Música) – Com Dave Haynes e Roel Van Der Ven (Soundcloud)

10h30 – Aplicativo Shaker (Palco Desenvolvimento) – Com Fabian Pardo (fundador Shaker)

11h30 – Empreendedorismo Social (Palco de Campus Empreendedorismo) – Com Marcel Fukayama (ABCID), Omar Haddad (Sementes de Paz), Daniel Izzo (Vox Capital), José Alberto Aranha (Instituto Gênesis) e André Spínola (Sebrae).

14h15 – Open Innovation (Palco Polivalente) – Com Vinicius Nobre Lages (Sebrae), Tommaso Canonici (Futura Networks), Virgílio Augusto Fernandes Almeida (Ministério da Ciência e Tecnologia), André Imar Kulczynski (PROCEMPA), Bruno Rondani (Centro de Open Innovation Brasil), Mário Teza (diretor Campus Party Brasil).

16h – Inovação tecnológica: força motriz para o desenvolvimento econômico (Palco Polivalente) – Com Paulo Bernardo (ministro das Comunicações), Antônio Carlos Valente (Presidente da Telefônica/Vivo), Demi Getschko (NIC.br) e Mário Teza (diretor Campus Party Brasil).

16h – Crescimento dos Cursos de Desenvolvimento de Jogos no Brasil (Palco Entretenimento Digital – Jogos) – Com lvaro Gabriele (Fatec).

16h – A criatividade na construção de novas empresas (Palco de Mídias Sociais) – Com Cornelius Boersch (Mountain Partner’s).

20h15 – “Cow-funding”, a vaquinha reload (Palco Polivalente) – Com Diego Reeberg (Catarse), Pedro Markun (Transparência Hacker), Rafael Zatti (Ideas.me), Paulo Alvim (Sebrae), Marina Miranda (Mutopo Brasil).

20h30 – Como desenvolver extensões para o Firefox (Espaço Oficinas Inovação) – Com Clauber Stipkovic (Mozilla Reps).

20h30 – OpenKinect, o Kinect para todos (Palco Software Livre) – Gustavo Jordan (engenheiro de software).

Espaço Sebrae

11h – Não desista, persista, com Edson Mackenzy.

14h – Os segredos para um site de sucesso, com Eduardo Favaretto.

16h – Sua empresa está preparada para o atendimento 3.0?, com Gerson Rolim.

18h – Direito Digital, com Patrícia Peck.

20h – 14 segredos de uma startup vencedora, com Rodrigo Paolucci.

• Quarta (8/2)

10h – Gestão de projetos culturais de música e captação de recursos (Palco de Música) – Com DJ Zala, Amanda Gomes (Casa Redonda Cultural).

11h15 – 10 passos para encantar um investidor (Palco Polivalente) – Com Diego Remus (Startupi).

11h15 – Aplicativos para dispositivos móveis voltados aos cidadãos (Palco Desenvolvimento) – Com Enylton Machado Coelho (Eyllo), Sheldon Almeida Demario (Tarifadetaxi.com), André Dargains (Praça do Conhecimento), Ricardo Bastos (Accedo Agency), Mauro Motoryn (MyFunCity), Leonardo Dias (MyFunCity), Mário Teza (diretor Campus Party Brasil).

11h30 – Advergames (Palco Entretenimento Digital – Jogos) – Com Mitikazu Koga Lisboa (Hive Digital Media).

14h15 – A gestão da criatividade e inovação in-company (Palco Polivalente) – Com Irene Tinagli.

14h15 – Criando (e vendendo) seu primeiro game (Palco Entretenimento Digital – Jogos) – Com Diego Leão (Gameblox Interactive).

15h – O mundo móvel (Palco de Social Media) – Com Gustavo Ziller (Aorta), Augusto de Franco (Escola de Redes), Alexandre Maron (Editora Globo), Marcelo Castelo (Emerging Media).

16h – Metodologia Lean Startup (Palco Desenvolvimento) – Felipe Matos ( Instituto Inovação).

17h – Premiação e encerramento do Music Hack Day (Palco de Música) – n/d.

16h45 – OpenKinect, o Kinect para todos (Espaço Oficinas Inovação) – Gustavo Jordan (engenheiro de software).

20h15 – Crowdfunding: o fã é o novo investidor (Palco de Música) – Francine Almeida (Melody Box), Bruno Natal (Queremos), Gabriel Thomaz (Autoramas), Fabrício Ofuji (Móveis Coloniais de Acaju), Gustavo Ziller (Aorta).

• Espaço Sebrae

14h – Gestão de Modelo de Negócio, com Yuri Gitahy.

12h30 -Aproveitando as oportunidades da Copa e Olimpíada para empreender, com Carlos Eduardo Somaggio.

14h – Vale a pena ter um blog para minha pequena empresa?, com Marcelo Vitorino.

16h – Método INNOVATRIX: Como inovar na prática, com Clemente Nóbrega.

18h 12 Tendências de Consumo para 2012, com Luciana Stein.

20h – A força está no coletivo, com Sergei Sacha.

• Quinta-feira (9/2)

10h – Desenvolvendo jogos PC e Smartphones com Unity (Palco Desenvolvimento) – Com Thiago Bertoni (game designer).

10h – Jogos digitais e… política? (Palco Entretenimento Digital – Jogos) – Com Roberto Guedes e Alex Leal (Dilma Adventure).

11h15 – Empreendedorismo Feminino (Palco Polivalente) – Com Maria José Tonelli (FGV-SP), Marina Miranda (Marina Miranda), Jaqueline Aparecida de Almeida (Sebrae), Andiara Petterle (Grupo Bolsa de Mulher), Lígia Dutra (UpaLupa).

11h30 – Aplicações nativas para iOS e Android utilizando tecnologia Web (Palco Desenvolvimento) – Com Wagner Palombo e Diego Araújo.

11h30 – A história do Netscape e Mozilla (Palco Software Livre) – Com Chris Hofmann (Mozilla Foundation).

14h15 – O futuro do sistema de TV no Brasil: Ginga, vai ou não vai? (Campus Fórum) – Com André Barbosa (EBC), Patrícia Ávila (Ministério das Comunicações), Mário Teza (diretor Campus Party Brasil).

14h15 – Distribuição Digital de Games na América Latina (Palco Entretenimento Digital – Jogos) – Thiago Diniz.

16h – Sebastian Alegria, Amure Pinho, Felipe Salvini (Palco Principal) – Sebastián Alegría Klocke (@AlarmaSismos), Amure Pinho (SyncMobile), Felipe Salvini (Sieve).

16h45 – Aplicativos para redes sociais com tecnologias Google (Palco Desenvolvimento) – Otavio Silva (Google Brasil).

18h – As principais tendências da tecnologia (Palco Desenvolvimento) – Luli Radfahrer (USP).

Espaço Sebrae

11h – Financiamento colaborativo: tire a sua ideia do papel, com Diego Reeberg.

14h – Mobile para as micro e pequenas empresas, com Consultor SGC.

16h – Método INNOVATRIX: Como inovar na prática, com Clemente Nóbrega.

18h – O modelo de negócios Freemium, a definir.

20h – Experiência da Riosoft, com consultor SGC.

• Sexta-feira (10/2)

10h – Como criar start-ups de tecnologia no Brasil (Palco Polivalente) – Com Nathalie Trutmann (FIAP), Renato Fonseca de Andrade (Sebrae), Leo Kuba (Inkuba), Carlos Eduardo Guilhaume (Confrapar), Nei Grando (empreendedor).

10h – Internet das coisas (Palco Segurança e Redes) – Com José Roberto de Almeida Amazonas (Poli-USP).

11h15 – O que a geek economy pode fazer por você? (Palco de Mídias Sociais) – C Marco Gomes (Boo-box), Stelleo Tolda (MercadoLivre), Breno Masi (FingerTips), Bob Wollheim (Sixpix).

14h15 – Convergência tecnológica, uma realidade (Palco Polivalente) – Com Jarbas José Valente (Anatel) e Mário Teza (diretor da Campus Party Brasil).

14h15 – Tecnologia + humor podem salvar o mundo? (Palco de Mídias Sociais) – Com Christina Xu (BredPig).

14h30 – Como ganhar dinheiro no mundo mobile? (Palco Desenvolvimento) – Com Igor Costa (RIACycle).

15h15 – A cultura do grátis e do freemium trabalhando a seu favor (Palco de Social Media) – Com Caique Severo (IG), Daniel Wjuniski (Minha Vida), Jonny Ken Itaya (Migre.me), Alexandre Canatella (CyberCook), André Forastieri (Bubot).

17h – Social Games – a gamificação do mundo (Palco de Social Media) – Com Bruno André Mikoski (Monster Juice), Sandro Manfredini (Aquiris Game Experience), Gui Loureiro (HOPLON), René de Paula Jr., Guilherme Tsubota (8D Games).

19h – Julien Fourgeaud (Palco Principal) – Com Julien Fourgeaud (Rovio).

Espaço Sebrae

11h – Como planejar empresas digitais de sucesso, com Maurilio Alberone.

12h30 – Como chamar a atenção da mídia para sua empresa, com Adriana Souza.

14h – Redes Sociais para as Micro e Pequenas Empresas”, com Felipe Morais.

16h – Cloud Computing: as oportunidades estão nas nuvens, com Gustavo Caetano.

18h – Design Thinking e Inovação, com Denise Eler.

20h – Consumo colaborativo, com consultor da Socioteca.

• Sábado (11/2)

10h – Jogos para dispositivos móveis e redes sociais (Palco Entretenimento Digital – Jogos) – Com Guilherme Tsubota (8D Games).

11h15 – Modelo de negócio (Palco Polivalente) – Maurilio Alberone (empreendedor e fundador do StartupBase).

14h45 – Aprender a empreender (Palco Polivalente) – Carlos Seabra (Oficina Digital).

16h – 5 Desafios do Empreendedor (Palco Polivalente) – Com Egnaldo Paulino (Sebrae).

17h45 – Investimentos e perspectivas para 2012 (Palco Polivalente) – Com Patrick Schechtmann (VVX), Cassio A. Spina (investidor), Danilo Amaral (Trindade Investimentos), In Chi Hsieh (Baby.com.br), Diego Remus (Startupi), Marcelo Pimenta (Sebrae).

Espaço Sebrae

11h – Como vender sua ideia em até cinco minutos, com Marco Fisbhen.

12h30 – Como sua empresa pode ser atrativa para o investidor de risco, com Humberto Matsuda

14h – Como construir uma loja virtual de sucesso, com Alexandre Miranda.

Siga o blog também no Twitter e no Google+.