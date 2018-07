* Publicado no ‘Link’ em 6/2/2012.

A maior parte das pessoas não se animaria, numa segunda-feira à noite, a sair do trabalho para ir para outro lugar ficar quatro horas falando, com entusiasmo, sobre trabalho. Só que estas não são pessoas preocupadas em ter um bom emprego. São empreendedores, investidores ou interessados em ideias que estão surgindo na internet brasileira.

A primeira edição do BR New Tech em 2012 recebeu 310 pessoas na semana passada exatamente para isso. Entre diversos outros encontros do tipo, o BR New Tech atrai cada vez mais participantes e é exemplo de como a comunidade de empreendedores de internet e tecnologia tem crescido no País. Ele é organizado todo mês desde dezembro de 2010 pela rede de empreendedores Brazilian Innovators e tem se tornado um dos principais “meet ups” de empreendedores de paulistanos – a maioria dos que estavam lá no dia. O termo se refere ao site MeetUp, usado para organizar encontros do tipo.

Na noite de segunda, não havia assentos para todos e pelo menos 17 pessoas viram as apresentações de pé. “Não tinha nem 30% disso no começo”, me disse um dos participantes – dono de um site de vendas de imóveis diretamente com proprietários. Já passava das sete quando os organizadores deram início ao encontro, afirmando que em 2011 a palavra “networking” (a possibilidade de fazer contatos) foi eleita a principal característica do BR New Tech.

E o networking é incentivado na prática. Todos os participantes têm dois números nos adesivos de identificação. Eles representam os grupos de networking. Depois das palestras, as pessoas devem se encontrar com aquelas que têm o mesmo número. Cada grupo é formado por cerca de 15 pessoas e cada uma tem 30 segundos para se apresentar, falar do seu projeto ou o que faz. O tempo é controlado no cronômetro do smartphone. Quem se interessa pelo trabalho do outro logo estende o braço na roda e passa um cartão de contato – de papel.

No grupo de que participei estava a fundadora de uma empresa de games e aplicativos, o criador de um site de venda de móveis e decoração projetado por designers, entre outros empreendedores. Outros queriam começar um negócio e alguns estavam lá só para conhecer pessoas e buscar uma vaga na área.

A ideia era que houvesse dois grupos de networking, mas quando a primeira rodada termina, muitos já começam a conversar e os contatos são feitos de forma natural pelas próximas duas horas. Na entrada do auditório, bebidas são servidas, e o clima é de bar.

Para a maioria, essa é a parte mais importante. Gustavo Guida, ressaltou isso. Ele é fundador do Bondfaro, comprado pelo rival Buscapé em 2006, e hoje tem um buscador de consultórios médicos. Entrevistado no palco por dois empreendedores que fazem um videocast sobre startups, Guida disse que uma das dificuldades quando criou o Bondfaro era a falta de reuniões assim. “Todos ficavam com medo da concorrência.”

Além dele, o gerente de expansão internacional do Tumblr, Josh Nguyen, falou por 20 minutos sobre a experiência da startup nova-iorquina e o crescimento do site no País. Ele passou a semana no Brasil com uma equipe em busca de um representante brasileiro para o site. O País é hoje a segunda maior audiência do site, atrás só dos EUA.

Durante o encontro, ainda ocorre o “pitch”, momento em que empreendedores sobem no palco para apresentar seus projetos. O termo em inglês tem muitos significados, mas no caso quer dizer algo como “vender a ideia”. Cada um dos três empreendedores da noite – uma plataforma de vídeo (Visib), um site de delivery (iFood), um aplicativo do Facebook para organizar viagens de aventura (Tripku) – tinha dez minutos para falar sobre seu projeto e responder a perguntas do público.

Na plateia ou no palco, há projetos engatilhados, outros em desenvolvimento, alguns prestes a ser lançados, e todos em busca de atenção a cada mês (a próxima edição é no dia 28). Para muitos, é este primeiro contato que vai ser o termômetro de uma ideia que pode virar um grande serviço de internet. Tudo isso em uma noite de segunda.

