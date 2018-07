As inscrições para edição do TEDx sobre “Empreendedores do Futuro” terminam nesta sexta-feira, 7. O evento de palestras será no dia 5 de novembro. Entre os 14 palestrantes estão Daniel Epstein (Unreasonable Institute), Fabio Seixas (Camiseteria e Organizze) e Reinaldo Normand (2mundos) — veja a lista completa aqui.

A inscrição é gratuita, mas os organizadores fazem a seleção dos participantes. O resultado de quem poderá comparecer será enviado por e-mail até dia 14.

Mais informações no site do evento http://www.fiap.com.br/tedxfiap/.

